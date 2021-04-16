Diyarbakır Belediyesi Kura Çekimi! DBB Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi alımı kura tarihi belli oldu. Bir çok vatandaşın heyecanla beklediği kura çekim zamanı ilgili adaylara sosyal medya üzerinden duyuruldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi alım kurası canlı olarak sitemizden takip edebilirsiniz. İşte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kura zamanı...

Diyarbakır Belediyesi kura çekimi ne zaman olacak, başvuruların tamamlanması peşinden en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Diyarbakır Belediyesi işçi alımı farklı belediyelerin, bir çok kadrodan, farklı pozisyonları için yapılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2021 yılı kura çekimi, Diyarbakır Belediyesi başvuru sonuçları hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Diyarbakır Belediyesi kura çekimi hakkında yapılacak olan duyurulara ve tüm gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Yapılan açıklamalar dahilinde alımlar şeffaf, adil ve eşitlikçi bir anlayışla yapılacak ve 24 Mart başvuruların sona ermesi sonrası internet adresi üzerinden yapılabileceğini bildiren Çiftçi, "Başvuruların ardından alımlar kura ile noter huzurunda gerçekleşecek'' şeklinde ifade etti.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 16 Nisan tarihinde yapıldı.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI CANLI KURA ÇEKİMİ!

Adayların şahitliğinde gerçekleştirilecek kura çekimi için TIKLAYINIZ.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi alım başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve gözler başvuru sonuçlarına kilitlendi. Bir çok vatandaşın büyük heyecenla beklediği sonuçlara dair açıklama haber detayında yer almakta, son dakika gelişmeler yaşandıkça siz değerli okurlarımızla paylaşacağız.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURA ÇEKİMİ NASIL, NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

Son dakika duyurusu ile işçi alım kurasının şeffaf, adaletli ve demokratik bir anlayışla noter huzurunda gerçekleştirilecek. 24 Mart başvuruların tamamlanması ardından internet adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarından açıklama yapılacağını bildiren Çiftçi, "Başvuruların ardından alımlar kura ile noter huzurunda gerçekleşecek'' sözlerini de ekledi.

Diyarbakır Belediyesi işçi alımı kura sonuçları akıllarda soru işareti olarak yer alırken, daha önce yapılan kura çekimleri göz önüne alındığında, özellikle zor zamanlardan geçirdiğimiz şu günlerde, pandemi tedbirleri gözetilerek yapılacaktır kura çekimi. Ayrıca belediyelerin resmi hesaplarından yaptıkları duyurulardan noter çekiminin canlı olarak noter huzurunda yapılacağı da belirtilmekte.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DBB işçi başvuruların nihayete ermesi sonrası, belediyelerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalara binaen henüz kesin bir tarih verilmedi. Fakat kura tarihi belirlenir belirlenmez haberimizde yer alacak. Kura tarihini öğrenmek için takipte kalın.

Önemli: Kura Çekimi belediyelerin resmi (sosyal medya) hesaplarından CANLI olarak ilan edilecektir.

Resmi açıklama şu şekildeydi; İşçi alım kadrolarını belirlerken engelli ayrımı yapmadıklarına işaret eden Çiftçi, “Ayrıca kura çekimi de şeffaflık ilkesi gereği belediyelerin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Tüm başvuru yapanların kurayı pandemi nedeniyle izlemesi mümkün değil. Ama belki temsilcileri belli bir oranda kura sistemini izleyebilecek.” diye ifade etti.

Diyarbakır Belediye Kura Sonuçları!

Diyarbakır Belediyesi İşçi Alım Kurası 2021 sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BELEDİYELERİN İŞÇİ, PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 56

-DİSKİ ( Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi ) 87

-Kayapınar Belediyesi 130

-Yenişehir Belediyesi 100

-Sur Belediyesi 50

İŞÇİ ALIMI HANGİ BELEDİYELERE YAPILACAK?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyeleri personel ihtiyaçlarını gidermek için toplam 423 işçi alacak.