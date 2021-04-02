Dev güneş fırtınası ne zaman? Güneş fırtınasına ne olur? 'BÜYÜK YANGIN' tekrarlanabilir uyarısı!

Geride bıraktığımız seneyi çoğu kişi felaketler yılı olarak tanımlıyor ancak 2021'de yaşanacağı öngörülen dev güneş fırtınası geride kalan yıla rahmet okutabilir. 439 sene evvel göklerde büyük bir ateş gibi meydana gelen bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurmuştu. Bilim insanlarına göre bu olay tekrar edebilir. Peki nedir bu büyük yangın ve güneş fırtınası? Güneş fırtınasında neler olacak?

492 Yıl Önce 1582'de Dev Güneş Fırtınasında Neler Oldu?

Tarihi kaynaklardan günümüze aktarılan bilgilere göre dev güneş fırtınası 3 gün devam etti. Gökyüzü tamamen alevler içinde gibi görünüyordu. Sanki gökyüzüden büyük bir yangın vardı. Bu olay özellikle Avrupa ve Asya kıtalarını etkilemiş.

ABD'de New York Eyaleti'nin bulunan Cornell Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre benzer bir olay bu yüzyılda da yaşanabilir. Güneşi inceleyen araştırmaya göre teknolojik sistemleri etkileyecek dev güneş fırtınası sonucunda küresel elektrik kesintileri neticesinde milyarlaraca dolar zarar dünyayı bekliyor. Tabi bu şu andaki verilere göre kesinlik içermeyen bir olasılık.

Güneş Fırtınasında Neler Olur?

Güneş fırtınaları, yıldızımız Güneş’teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Bu yüklü parçacıklar, elektronik cihazlarla etkileşime girdiklerinde çok ciddi hasarlara neden olabilirler. Dolayısı ile olası bir dev güneş fırtınasında yörüngede dönmekte olan binlerce uydu, bilgisayarlar, telefonlar, hatta tüm elektrik şebekesi; tehlikeli bir sınavdan geçebilir.

Güneş Fırtınası Ne Zaman?

Cornell Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre dev güneş fırtınası bu yüzyıl içinde gerçekleşebilir.