Çukur Final Tarihi Belli Mi? Çukur Ne Zaman Final Yapacak? Çukur Yeni Sezon (5. Sezon) Olacak Mı?

Reytinglerle, youtube etkileşimleri abone sayıları ile sosyal medyada aldığı karşılıklarla bir fenomen olduğunu gösteren dizi Çukur artık biten diziler arasına katılmak üzere... Pazartesileri domine eden Çukur da Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil üç Koçovalı kardeş olarak diziye devam ederken final sezonunda kardeşlerin arasına yine fitne girmiş durumda... Çukur ne zaman bitecek, Çukur final tarihi ne zaman sorularını haberimizde yanıtladık.

Çukur dizisinde kimler geldi kimler geçti... Karizmatik baba İdris Koçovalı, Yamaç'ın gözü kara sevdiği Sena, gizemli adam Selim Koçovalı ve niceleri dizi hikayesinde ölerek gitti. Dizinin yavaş yavaş sona geldiği görülüyordu ancak yine de Çukur final haberleri dizinin sıkı takipçilerini oldukça üzdü. Peki Çukur ne zaman final yapacak? Çukur yeni sezon olacak mı? İşte gelişmeler...

Dört sezondur Pazartesi akşamları fırtına gibi esen dizi Çukur'da artık sona geliniyor. Bu sezon tam Erdenetler bitti Çukur rahatlayacak derken, Amca Koçovalı ortaya çıktı ve Çukur'a kimsenin yapamadığını yaparak bütün düzeni alt üst etti. Ancak dizinin ana karakteri Yamaç Koçovalı yine yapılan hesapları bozacak gibi gözüküyor. Sistematik işkence yapılan Yamaç, Aliço sayesinde kurtuldu ve mahallesini eski haline getirmek için kolları sıvadı. Ancak dizi ile ilgili final kararı, dizinin hayranlarını çok üzüyor. Çukur ne zaman final yapacak sorusunun yanıtını öğrenen Çukur hayranları 5. sezonu da istiyor.

ÇUKUR YENİ SEZON (5. SEZON) OLACAK MI?

Çukur için 5. sezon yani yeni sezon ihtimali şu anda söz konusu değil. Oyunculardan bazılarının yeni diziler için şimdiden görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında...

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan her rolün üstesinden gelebilen şu anda Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, Çukur final tarihi ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

Rıza Kocaoğlu; "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi sonlandıracağız. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız. 13 bölüm sonra final yapıyoruz" açıklamasını yaptığında dizinin 116. bölümü oynayacaktı. Bu hesaba göre dizinin 128. bölümü (4. sezon 36. bölüm) final bölümü olabilir.

Öte yandan youtube'da bir söyleşi gerçekleştiren Çukur'un başrol oyuncuları 125. bölümü (4. sezon 33. bölüm) final olarak açıklamıştı. Bütün bunlardan dizinin Mayıs ayında final yapacağını söyleyebiliriz.