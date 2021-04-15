Camdaki Kız Tako kimdir? Camdaki Kız Tako'yu kim oynuyor?

Camdaki Kız dizisinin tuhaf uşağı Tako'yu tv izleyicileri yakından tanıyor. Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer alan Hamza Yazıcı, dizide Tako rolünü oynuyor. Peki Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşındadır?

Tanıtımlarıyla dahi dizi severlerin ilgisini toplamayı başaran Camdaki Kız her Perşembe yayınlanmaya başladı. Hikayesi, oyuncu kadrosu ile sezonun bomba projelerinden birisi hatta birincisi olması beklenen Camdaki Kız dizisinde Tako rolünü üstlenen Tako ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi hikayesine göre Tako, Koroğlu ailesinin reisi Rafet Koroğlu’nun sağ kolu konumunda, malikanede her işle o ilgileniyor. Tako, Camdaki Kız hikayesine göre her zaman gülünün yanında durmayı böylece hayat boyunca ezilmemeyi kendisine düstur edinmiş bir karakter. Rafet Koroğlu'nun sözünden çıkmayan Tako kişisiel bakımına oldukça düşkün ve israftan nefret ediyor.

Camdaki Kız Tako (Hamza Yazıcı) Kimdir?

Hamza Yazıcı, 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bugün 29 yaşında olan Hamza Yazısı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. 128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı'nın burcu Kova'dır. 2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. Genellikle komedi filmlerinde yer alan Hamza Yazıcı ayrıca, Çılgın Kamp, Piyasadan Büyük Alacağımız Var ve Kolonya Cumhuriyeti filminde yer aldı.