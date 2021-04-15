Camdaki Kız'da Bomba Gelişme! Enis Arıkan (Muzo) Kim? Enis Arıkan Muzo Camdaki Kız'da Nasıl Biri?

Camdaki Kız güçlü oyuncu kadrosu, merak uyandıran konusu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi dünyasına hızlı giriş yapan Camdaki Kız dizisinde merak edilen bir detay cevabını buldu. Camdaki Kız Muzo karakterini kim canlandıracak belli oldu. Camdaki Kız Muzo'ya hayat verecek, sevilen oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde.

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Dizide Muzaffer evin çocuklarından birisi, odasından çıkmayan, kuşlarıyla ilgilenen kendisine Muzo şeklinde hitap edilen Muzaffer şu anda gizemini koruyor. Yüzü henüz gözükmeyen Muzaffer'in kim olduğu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Muzo'yu kimin oynayacağı belli oldu. Muzo karakterini Enis Arıkan canladıracak.

Muzo yada Muzaffer (Enis Arıkan) psikolojik sorunları olan asosyal biri... Şirketin çizim işlerini yapan ve bu konuda çok başarılı olan Muzo'yu Enis Arıkan'ın oynayacak.

Kitapta Muzo ile ilgili bölümler sık sık geçiyor. Karanlıkta yaşamayı seven Muzo dış dünya ile bağlantısını tamamen koparmış birisi olarak hikaye ediliyor. Bir iç mimar olan Muzo gizemli bir karakter. Kitaptan anladığımız kadarıyla Muzo'yu görmemiz ilerleyen bölümerde olacak ancak daha süresi var. Ancak diziseverler Enis Arıkan'ı ve canlandıracağı karakteri biran önce görmek istiyor.

ENİS ARIKAN (MUZO) KİMDİR?

Sevilen oyuncu Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, dizilerin, filmlerin yanı sıra birçok reklam projesinde de rol aldı.

Sempatik oyuncu, ilk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da güncelliğini, hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

Jet Sosyete, Hayat Ağacı, Cesur Hemşire, Uçurum, Yerden Yüksek, Aşk ve Ceza, Kapadokya Düşleri, Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon, Gülerken Ağladık, Aynalı Tahir...