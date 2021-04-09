Bugünkü (9 Nisan Cuma) Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var?

Bugün (9 Nisan 2021 Cuma) hangi maçlar var derseniz haberimiz size göre... Yıllardır milyonları peşinden sürükleyen futbol sporu hemen hemen tüm ülkelerde, tüm kıtalarda en popüler spor olma özelliğini sürdürüyor. Tv kanalları özellikle spor kanalları tv maçlarının yayın haklarını alarak ekranlara, izleyicilere sunuyor. Futbol severe ise elinde kumandası ve atıştırmalıklarını alarak tv'de hangi maçı izleyeceğini seçmek kalıyor. İşte bugünkü maçlar...

9 NİSAN CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00

Eskişehirspor - Giresunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Keçiörengücü - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

19:00

İstanbulspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

21:00

Vitesse - ADO Den Haag

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:30

Arminia Bielefeld - Freiburg

Almanya Bundesliga



S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:45

Watford - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00

Huesca - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Tenerife - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Fulham - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Metz - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV