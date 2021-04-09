Bugünkü (9 Nisan Cuma) Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var?
9 Nisan Cuma'nın ardından hafta sonu bizleri bekliyor. Hafta içinde yaşanan futbol heyecanının ardından futbol maçları tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve elbette Türkiye Süper Ligi'nden en güzel maçlar furbol severler için ekranlara geliyor. Tv karşısına kurulan ve yeşil sahalarda cereyan eden heyecanı evinde yaşamak isteyen futbol severler için bugünkü maçların listesini paylaşıyoruz. Bugün hangi maçlar var diye soruyorsanız yanıtı haberimizde...
Bugün (9 Nisan 2021 Cuma) hangi maçlar var derseniz haberimiz size göre... Yıllardır milyonları peşinden sürükleyen futbol sporu hemen hemen tüm ülkelerde, tüm kıtalarda en popüler spor olma özelliğini sürdürüyor. Tv kanalları özellikle spor kanalları tv maçlarının yayın haklarını alarak ekranlara, izleyicilere sunuyor. Futbol severe ise elinde kumandası ve atıştırmalıklarını alarak tv'de hangi maçı izleyeceğini seçmek kalıyor. İşte bugünkü maçlar...
9 NİSAN CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00
Eskişehirspor - Giresunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Keçiörengücü - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2
19:00
İstanbulspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
21:00
Vitesse - ADO Den Haag
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
21:30
Arminia Bielefeld - Freiburg
Almanya Bundesliga
21:45
Watford - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2 Bilyoner TV
22:00
Huesca - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Tenerife - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Fulham - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:00
Metz - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV