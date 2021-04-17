BluTV filmleri arasında beğenebileceğiniz birçok alternatif bulunuyor. Zevkinize göre yerli, yabancı, çeşitli türlerde filmler BluTV'den izlenebiliyor. Orjinal BluTV yapımları da cabası...

BluTV film önerileri arayanlar için bazı seçenekler...

Love & Friendship (2016)

Romantik Komedi türünde diyebileceğimiz Love & Friendship 1 saat 33 dakika boyunca sizlere güzel zaman geçirtebilir. IMDB puanı 6,4 olan filmin BeyazPerde puanı ise 5 üzerinden 3,1...

Filmde Kate Beckinsale (Lady Susan Vernon), Chloë Sevigny (Alicia), Morfydd Clark (Frederica), Xavier Samuel (Reginald) gibi isimler rol alıyor.

Mystery Train (1989)

Yine bir komedi türünü film önerisi olarak sunuyoruz. Bağımsız komedi olarak kayda geçen Mystery Train filminin BeyazPerde puanı 3,7/5, Sinemalar puanı ise 7/10...

1 saat 53 dakika süren komedi filmi ABD, Japonya ortak yapımı bir ürün. Bağımsız sinemanın öncü yönetmeni Jim Jarmusch'un senaryosunu yazıp yönettiği bu kara komedide Ankara doğumlu İngiliz müzisyen Joe Strummer'dan Amerikalı aktör Steve Buscemi'ye, İtalyan aktris Nicoletta Braschi'den Amerikalı stand-upçı aktör Rick Aviles'e kadar değişik ülkelerden onlarca farklı oyuncu/sanatçı rol almıştır.

Bir Türk filmini öneri olarak sunuyoruz. Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener, Berfu Öngören gibi isimleri buluşturan İşe Yarar Bir Şey filminin yönetmenliğini Pelin Esmer yapmış.

IMDB puanı 7,7 olan yerli sinema filminin Beyazperde puanı da 3,7/5...

Bunların dışında;

Kelebekler (Dram, Komedi, 7,4),

Sofra Sırları (Dram, 6,8),

Captain Fantastic (Dram, 7,9),

Snowpiercer (Fantastik, Bilim Kurgu, 7,1),

Ghost in The Shell (Aksiyon, Bilim Kurgu, 6,3)

BluTV'de izleyebileceğiniz oldukça güzel seçenekler...