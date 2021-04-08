Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs Hangi Gün, Saat Kaçta?

1963'te yaşanan ve kanlı noel olarak tarihin kara sayfalarına tazılan vahşeti ve sonrasında yaşananları izleyiciye anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi büyük ilgi gördü. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta izleyenlere sunuluyor.

Hazırlıkları aylarca süren, büyük prodüksiyonu, konusu ve oyuncuları ile sezona damga vurması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Kıbrıs her perşembe saat 20:00'dan sonra dizi severlerle buluşuyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa, Mersin ve İstanbul’da çekildi.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve rolleri şu şekilde...