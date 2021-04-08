Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs Hangi Gün, Saat Kaçta?
TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs adeta izleyenlerin yüreklerini dağladı. Kıbrıs'ta yaşanan insanlık dışı günleri gözler önüne seren, yeniden gündeme getiren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları ile çekildeği yer izleyenlerin beğenisini kazandı. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler, Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor, Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
1963'te yaşanan ve kanlı noel olarak tarihin kara sayfalarına tazılan vahşeti ve sonrasında yaşananları izleyiciye anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi büyük ilgi gördü. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta izleyenlere sunuluyor.
Hazırlıkları aylarca süren, büyük prodüksiyonu, konusu ve oyuncuları ile sezona damga vurması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatıyor.
BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bir Zamanlar Kıbrıs her perşembe saat 20:00'dan sonra dizi severlerle buluşuyor.
BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI
Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve rolleri şu şekilde...