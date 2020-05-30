BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda, 5 Haziran 2020 ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2-5 Haziran aktüel kataloğunda neler var? Züccaciye, yemek takımı, elektronik, ve tekstil ürünlerinde BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 2 Haziran ve 5 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler katalogları s.teden yayınlandı. 2 Haziran BİM aktüel kataloğunda gıda-bakliyat ürünleri var. 5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda ise elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil, züccaciye ürünleri yer alıyor.

BİM marketlerde bu hafta yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike gibi ürünler var.

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5 Haziran Cuma'dan itibaren BİM Aktüel ürünler