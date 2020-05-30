BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda, 5 Haziran 2020 ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketler her hafta şubelerine yeni ürünler getiriyor. BİM Aktüel ürünler oldukça fazla ilgi görüyor. 2 Haziran Salı'dan itibaren ve 5 Haziran Cuma'dan itibaren BİM marketlere gelecek aktüel ürünler neler? BİM 2 Haziran aktüel ürünler ile BİM 5 haziran aktüel ürünlere haberimizden ulaşılabilir. Dijitsu 43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon bu hafta BİM'e geliyor.
DİĞER HABERLER 30.05.2020, 22:00 30.05.2020, 22:57
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BİM 2-5 Haziran aktüel kataloğunda neler var? Züccaciye, yemek takımı, elektronik, ve tekstil ürünlerinde BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 2 Haziran ve 5 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler katalogları s.teden yayınlandı. 2 Haziran BİM aktüel kataloğunda gıda-bakliyat ürünleri var. 5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda ise elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, tekstil, züccaciye ürünleri yer alıyor.
BİM marketlerde bu hafta yer alacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Otomatik Sıvı Sabunluk, Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört, Çift Kişilik Pike gibi ürünler var.
Resimlere tıklarsanız BİM aktüel detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
2 Haziran Salı'dan itibaren BİM Aktüel ürünler
5 Haziran Cuma'dan itibaren BİM Aktüel ürünler