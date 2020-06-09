BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda, 16 Haziran ve 19 Haziran 2020 ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketler her hafta şubelerine yeni ürünler getiriyor. BİM Aktüel ürünler oldukça fazla ilgi görüyor. 12 Haziran Salı'dan itibaren ve 16 Haziran Cuma'dan itibaren BİM marketlere gelecek aktüel ürünler neler? BİM 16 Haziran aktüel ürünler ile BİM 19 haziran aktüel ürünlere haberimizden ulaşılabilir.

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