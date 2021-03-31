Baskonia Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda? Baskonia Anadolu Efes Maçı Saat Kaçta?

Anadolu Efes son EuroLeague maçında yine bir İspanyol ekibi Real Madrid'i deplasmanda 108-83 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Anadolu Efes EuroLeague'de 21 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösteriliyor.

İspanyol temsilcisi Baskonia deplasmanda Rus ekibi Zenit'i deplasmanda 79-75 yenmeyi başarmıştı. Baskonia, THY EuroLeague puan durumuna göre 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.

THY Euroleague maçı 1 Nisan Perşembe akşamı beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Baskonia Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

EuroLeague'de kritik maçın başlama saati saat 20:00.