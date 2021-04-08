Arsenal Slavia Prag hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal Slavia Prag saat kaçta?

Arsenal Slavia Prag maçı Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında oynanacak. Ligde üst sıralardan uzak olan Arsenal gözünü UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna dikmiş durumda. Çekya ekibi Slavia Prag ise Arsenal'i eleyerek sükse yapmak istiyor. Peki Arsenal Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Slavia Prag bu sezon adeta Ada takımlarının belalısı oldu. Son 32 turunda Leicester City, son 16 turunda Glasgow Rangers'ı eleyen Slavi Prag bu sefer yine bir ada takımı Arsenal ile eşleşti. Prag ekibinin deplasman performansı dikkat çekiyor. İşte maçın yayın bilgileri...

Çeyrek finalde ilk maçı Bein Sports Max 2 kanalı ile Azerbeycan'dan CBC Sport.az yayınlayacak.

Arsenal Slavia Prag saat kaçta?

Maç 22:00'da başlayacak.