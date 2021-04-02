Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Arsenal Liverpool maçı saat kaçta?

Arsenal ve Liverpool arasında oynanan son 5 maçta eşitlik dikkat çekiyor. Karşılaşmaların birisini Liverpool, birisini Arsenal kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Ligde son maçta Arsenal deplasmanda West Ham United ile 3-3 berabere kaldı. Liverpool ise deplasmanda Wolves'u 1-0 yendi. İşte Arsenal Liverpool maçının yayın bilgileri...

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Arsenal deplasmanda Lacazette ile 1-0 öne geçmesine rağmen Mane, Robertson ve Jota'nın gollerine engel olamamış ve Liverpool 3-1 kazanmıştı.

Arsenal ile Liverpool arasındaki maç S Sport, S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanırken Azeri kanal İdman Tv'de maçı yayınlayacak kanallar arasında...

Arsenal Liverpool maçı saat kaçta?

İngiltere'de dikkat çeken maçın başlama saati 22:00.