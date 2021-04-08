Ajax Roma hangi kanalda? Ajax Roma maçı saat kaçta, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki tek Hollanda ekibi Ajax ile tek İtalyan ekip Roma karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2 ispanyol, 2 İngiliz takımı yer alırken, Hollanda, İtalya, Hırvatistan, Çekya ülkelerinden 1'er takım bulunuyor. Peki Ajax Roma saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki tek Hollanda ekibi Ajax ile tek İtalyan ekip Roma karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2 ispanyol, 2 İngiliz takımı yer alırken, Hollanda, İtalya, Hırvatistan, Çekya ülkelerinden 1'er takım bulunuyor. Peki Ajax Roma saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Ajax ile Roma tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak. 2002-2003 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında aynı grupta yer alan iki takımın maçlarında Ajax Hollanda'da Roma'yı 2-1 yenmiş, İtalya'da ise karşılaşma 1-1 sona ermişti.
Ajax Roma'yı 2-1 yendikten sonra kendi sahasında hiçbir İtalyan kulübünü yenmeyi başaramadı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak.
Ajax Roma saat kaçta, şifresiz mi?
Hollanda ekibi ile İtalyan ekibin maçı saat 22:00'da başlayacak.