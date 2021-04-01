Adalet Bakanlığı İKM Sonuçları? CTE Başvuru Sonuçları Hangi Tarihte Duyurulacak? İKM, İcra Katibi, Mubaşir Son Gelişmeler!

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru sonuçları 2021 büyük heyecanla beleniyor. Kısa zamanda Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştıran adaylar, sonuçlara kilitlenmiş durumda. Başvuru koşullarına haiz olan vatandaşlar için İKM sonuçları 2021 ne zaman ilan edilecek? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuçları tahmin edildiği gibi bugün mü duyurulacak? İKM başvuru sonuçları için her geçen saat heyecanı kat be kat arttırmakta. İşte, detaylar...

CTE BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Aadalet Bakalnlığı CTE'nin heyecanla beklenen konuya ilişkin yapılan duyurusu şu şekilde;

*Sabırsızlıkla beklenen Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması tahmin ediliyordu.

*İstihdam sağlanacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek.

*Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

*Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

*Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUCU BEKLENEN KADROLAR!

Adalet Bakanlığı boş kadrolar için 11 bin 484 sözleşmeli personel istihdamı duyurusunu resmen ilan etmiş ve ilanlar iş istihdamı bekleyen yurttaşlar için ilan edilmişti. Son dakika gelişmeler gündem olan konular, ilana dair merak ettikleri ayrıntılara ulaşmak için araştırmalar yapmaya başlamıştı. İşte, büyük heyecanla sonucu beklenen kadrolar;

İnfaz koruma memuru İKM başvuru sonucu, Zabıt katibi başvuru sonucu, İcra Katibi başvuru sonucu, Mübaşir başvuru sonucu.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

**Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel alımı için başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuç için geri sayım sürerken merakta katlanarak artmaya devam ediyor. Daha önce yapılan alımlar ve sonuçlar arasında 2 haftalık bir zaman geçmişti. Bu nedenle gözler Nisanın ilk haftasına çevrilmiş durumda.

**Uygulamalı/sözlü sınava katılmaya hak kazanan yuttaşlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek.

**Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.