Adalet Bakanlığı 2021 zabıt katibi maaşı, 2021 mübaşir maaşı ne kadar?

Memurlara 6 aylık dönemlerle toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı zammı verilir. 2021 Temmuz'da da yüzde üçlük toplu sözleşme zammı yapılacak. Zabıt katipleri ve mübaşirler de bu minval üzere zamlı maaşlarını Temmuz ayı ile birlikte alacaklar. İşte 2021 mübaşir, zabıt katibi maaşları...

En az lise mezunu ve KPSS'den yeterli puanı almış adaylar mübaşir veya zabıt katibi kadrolarına atanma şansına sahip olabiliyorlar. Adayların açıklanan sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları pek tabi şarttır.

2021 MÜBAŞİR MAAŞI NE KADAR

13/3 derece yeni mübaşir maaşı 2021'de 4 bin 400 TL'dir.

10/1 derece 5 yıl kıdemi olan mübaşir 4 bin 500 TL.

8/1 derece 10 yıl kıdemi olan mübaşir 4 bin 750 TL.

2/1 derece 20 yıl kıdemi olan mübaşir 5 bin TL.

1/4 derece 25 yıl kıdemi olan mübaşir 5 bin 500 TL.

2021 Temmuz ayında mübaşir maaşına yüzde üçlük toplu sözleşmede imza altına alınan zam uygulanacak ilaveten (eğer oluşursa) enflasyon farkı verilecek.

2021 ZABIT KATİBİ MAAŞI NE KADAR

Ortaokul mezunu zabıt katibi 4 bin 336 TL.

5 yıl kıdemi olan zabıt katibi 7/3 derecesine göre 4 bin 500 TL.

10 yıl kıdemi olan zabıt katibi 5/2 derecesine göre 4 bin 600 TL.

25 yıl kıdemi olan zabıt katibi 1/4 derecesine göre 5 bin 750 TL.

Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar veya eşi çalışan, çocuksuz personele göre yaklaşık maaş gösterilmektedir.