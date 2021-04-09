9 Nisan Cuma Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri

Günün maçlarını izlemek, tv karşısında futbol keyfini yaşamak isteyenlere, bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde cevapladık. Bütün kıtalarda insanları peşinden sürükleyen, milyonlarca insanı ekran başına, stadyumlara çeken futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, gerek kulüpler gerekse uluslararası düzeylerde maçlarla tv ile evlere taşınıyor. Peki bugün (9 Nisan Cuma) hangi maçlar var? İşte yanıtları...

(9 NİSAN 2021 CUMA) BUGÜNKÜ MAÇLAR...

16:00

Eskişehirspor - Giresunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Keçiörengücü - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

18:00

Dainava Alytus - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Roda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

NAC Breda - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Jagiellonia - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

İstanbulspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:30

Greuther Fürth - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2 Ertelendi

Yayın Yok

19:30

Hamburg - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Vitesse - ADO Den Haag

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:00

Volendam - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Excelsior - NEC Nijmegen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Ajax - Oss



Hollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00

Den Bosch - Cambuur

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Westerlo - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:30

Arminia Bielefeld - Freiburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30

Wisla Plock - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

KAS Eupen - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:45

Watford - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2 Bilyoner TV

21:45

Hearts - Alloa

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:00

Portimonense - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Reggiana - Empoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Huesca - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Tenerife - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Fulham - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Metz - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV