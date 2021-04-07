8 Nisan Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar (Perşembe)
Günün maçlarını seyretmek, ekran başında futbol keyfini yaşamak isteyenler için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Bütün kıtalarda insanları peşinden sürükleyen, milyonlarca insanı tv başına, stadyumlara çeken futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, gerek kulüpler gerekse uluslararası düzeylerde maçlarla tv ile evlere taşınıyor. Peki bugün (8 Nisan Perşembe) hangi maçlar var? İşte yanıtları...
8 Nisan PERŞEMBE bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Çizme'de Serie A, Britanya'da Premier Lig, Flemenk diyarda Eredevisie, İspanya'da La Liga, Fransa'da Ligue One ve tabiki güzide ülkemizde Süper Lig... Günün maçlarıyla birlikte, varsa uluslararası futbol maçlarından oynanacak ve tv kanallarından ekranlara canlı olarak aktarılacak maçları sizlerle paylaşarak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını arayan, elinde kumandası, abur cuburu, içeceği ile birlikte tv başına geçen futbol severler haberimiz sizler için... İşte bugünkü maçlar...
(8 NİSAN 2021 PERŞEMBE) İşte bugünkü maçlar...
01:15
Montevideo City - Fenix
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Nacional Potosi - Guabira
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Mineros - Aragua
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Huancayo - Cajamarca
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Df. Justicia - Palmeiras
Recopa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
A. Palmaflor Vinto - Wilstermann
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Libertad - Atletico Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV
16:00
Denizlispor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Gaziantep FK - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
17:30
Samara - Dinamo Moskova
Rusya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Y.Malatyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:30
Hannover 96 - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:30
Arsenal Tula - CSKA Moskova
Rusya Kupası
Bilyoner TV
20:00
Red Star - Lyon
Fransa Kupası
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
22:00
Ajax - Roma
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2
22:00
Arsenal - Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports Max 2 cbcsport.tv
22:00
Dinamo Zagreb - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports beIN Connect
22:00
Granada - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports Max 1 CBC Sport