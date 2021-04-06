7 Nisan Çarşamba Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü (Çarşamba) Maçlar

Günün maçlarını izlemek, tv başında futbol keyfini yaşamak isteyen futbol seyircileri için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Bütün kıtalarda insanları peşinden sürükleyen, milyonlarca insanı tv başına, stadyumlara çeken futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, gerek kulüpler gerekse uluslararası düzeylerde maçlarla tv ile evlere taşınıyor. Peki bugün (7 Nisan Çarşamba) hangi maçlar var

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt: Bugünkü maçlar...

01:15

Emelec - CSD Macara

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Nacional Asuncion - 12 de Octubre

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

San Lorenzo - Santos

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Cerro Largo - Penarol

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Deportivo Cali - Tolima

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Huachipato - Antofagasta

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

12:05

Sydney FC - Perth Glory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00

Tokyo - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Yokohama FC - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Vissel Kobe - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Tokushima - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Shonan Bellmar - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Shimizu S Pulse - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kashima Antlers - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Ulsan - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Jeju United - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Gwangju - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:45

Balestier Khalsa - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Lion City - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Tampines - Young Lions



Singapur Premier Ligi1 Play Sports Youtube

14:45

Tanjong Pagar - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

15:00

Kocaelispor - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Elazığspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Neman - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Kupası Çeyrek Final

Bilyoner TV

16:00

Konyaspor - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Gençlerbirliği - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00

FC Vitebsk - BATE Borisov

Belarus Kupası Çeyrek Final

Bilyoner TV

17:45

Sedan - Angers

Fransa Kupası

Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

19:00

Antalyaspor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Sochi - Lokomotiv Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

19:00

Akhmat - Ufa

Rusya Kupası

Bilyoner TV

19:30

Jahn Regensburg - Werder Bremen

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Bilyoner TV

19:45

Canet Roussillon - Boulogne

Fransa Kupası

Bilyoner TV

19:45

Saumur - Toulouse

Fransa Kupası

Bilyoner TV

19:45

Voltigeurs de Chateaubriant - Montpellier

Fransa Kupası

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

19:45

Inter - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 3 Bilyoner TV

19:45

Juventus - Napoli

İtalya Serie A

Bein Sports 4 CBC Sport Bilyoner TV

20:00

Beerschot - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Real Sociedad - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Bayern Münih - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2 CBC Sport

22:00

Porto - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 3 cbcsport.tv