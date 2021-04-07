7 Nisan Bugünkü Diziler, Filmler! Çarşamba Bugün Hangi Diziler, Filmler Var?
7 Nisan Çarşamba tv'de hangi diziler, hangi filmler var merak ediyorsanız dizi, film yayın akış listesi sizlere faydalı olacaktır. Bugün Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Fox'ta Masumiyet ve TRT 1'de Benim Adım Melek dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte bugünkü diziler ve filmler...
Bugün (7 Nisan Çarşamba) ekrana gelecek diziler ve filmler izleyicilerini bekliyor... Haftalık dizisinde ne olacağını merakla bekleyenler ile güzel bir film yakalayıp günün stres ve yorgunluğunu tv başında atlatmak isteyenler ekran başına geçiyor. Star'da yerli film "Aykut Enişte" ekranda olurken, diğer kanallarda çoğunlukla dizileri görüyoruzç Peki bugünkü diziler, filmler neler? İşte yanıtları...
Bugün Hangi Dizi Var? - Bu Akşamki Filmler
19:00
Emanet
Kanal 7
19:30
Evrim
Sinema
Beyaz Tv
20:00
Aykut Enişte
Sinema
Star Tv
20:00
Sadakatsiz
Kanal D
20:00
Kuruluş Osman
Atv
20:00
Benim Adım Melek
TRT 1
20:00
Fox Tv
20:00
Doğduğun Ev Kaderindir
Tv8
21:15
Ankara'nın Dikmeni
Teve2
21:30
Tatlı Bela
Kanal 7
21:45
Biz Eski Usul Öldürürüz
Sinema
Beyaz Tv
23:30
Hekimoğlu
Kanal D
23:45
Mucize Doktor
Fox Tv