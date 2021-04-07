7 Nisan Bugünkü Diziler, Filmler! Çarşamba Bugün Hangi Diziler, Filmler Var?

7 Nisan Çarşamba tv'de hangi diziler, hangi filmler var merak ediyorsanız dizi, film yayın akış listesi sizlere faydalı olacaktır. Bugün Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Fox'ta Masumiyet ve TRT 1'de Benim Adım Melek dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte bugünkü diziler ve filmler...

DİĞER HABERLER 07.04.2021, 18:37
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7 Nisan Bugünkü Diziler, Filmler! Çarşamba Bugün Hangi Diziler, Filmler Var?

Bugün (7 Nisan Çarşamba) ekrana gelecek diziler ve filmler izleyicilerini bekliyor... Haftalık dizisinde ne olacağını merakla bekleyenler ile güzel bir film yakalayıp günün stres ve yorgunluğunu tv başında atlatmak isteyenler ekran başına geçiyor. Star'da yerli film "Aykut Enişte" ekranda olurken, diğer kanallarda çoğunlukla dizileri görüyoruzç Peki bugünkü diziler, filmler neler? İşte yanıtları...

Bugün Hangi Dizi Var? - Bu Akşamki Filmler

19:00
Emanet
Kanal 7

19:30
Evrim
Sinema
Beyaz Tv

20:00
Aykut Enişte
Sinema
Star Tv

20:00
Sadakatsiz
Kanal D

20:00
Kuruluş Osman
Atv

20:00
Benim Adım Melek
TRT 1

20:00

Masumiyet
Fox Tv

20:00
Doğduğun Ev Kaderindir
Tv8

21:15
Ankara'nın Dikmeni
Teve2

21:30
Tatlı Bela
Kanal 7

21:45
Biz Eski Usul Öldürürüz
Sinema
Beyaz Tv

23:30
Hekimoğlu
Kanal D

23:45
Mucize Doktor
Fox Tv

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