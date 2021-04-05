6 Nisan SALI Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın, Saat Bilgileri
Bugünkü (6 Nisan Salı) futbol maçlarını seyretmek, tv başında futbol keyfini yaşamak isteyenler için bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını liste liste paylaştık. Milyonları peşinden sürükleyen adeta sihirli spor olan futbol, avrupada ve dünyada hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası düzeyde maçlarla, bütün kıtalarda ekranlara taşınıyor ve futbolseverlere sunuluyor. Peki bugün hangi maçlar var?
6 Nisan Salı bugünün maçları nelerdir? Avrupa liglerinden ve dünya liglerinden maçlarla beraber pek tabiki Türkiye Süper Ligi ayrıca uluslararası futbol müsabakalarından gün içerisinde oynanacak müsabakaların tv yayın bilgilerini sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan, elinde kumandası tv başına geçen futbol severler haberimiz size göre... İşte bugünkü maçlar...
6 NİSAN SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? BUGÜNÜN MAÇLARI?
03:15
Banfield - Estudiantes
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
12:05
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
16:00
Fatih Karagümrük - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Göztepe - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:30
Heidenheim - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:30
Lyngby - Vejle
Bilyoner TV
19:45
Monaco - Metz
Fransa Kupası
Bein Sports 4
20:00
Waasland Beveren - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Ayr - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:00
Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:45
Norwich City - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 3 cbcsport.tv
22:00
Real Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2 CBC Sport