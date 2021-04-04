5 Nisan Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Kanal, Saat Bilgileri

Ekran başına geçip abur cuburu bir tarafta, içecekleri diğer tarafta yeşil sahalarda yaşanan heyecanı izlemek isteyen futbol severler için bugünkü maçların listesini paylaşıyoruz. Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Lig... Ayrıca alt liglerle birlikte diğer ülkelerden maçlar ve varsa internasyonel maçlar tv sayesinde izleyecilerle buluşacak. İşte 5 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...

BUGÜNKÜ (5 NİSAN PAZARTESİ) MAÇLAR

00:00

Deportes La Serena - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

00:30

Velez Sarsfield - Santa Fe

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

01:00

Guadalajara - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

02:00

Cerro Porteno - Sol De America

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

02:15

Universidad Catolica - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

03:00

Racing Club - Godoy Cruz

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:00

Queretaro - Tigres

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

04:30

O'Higgins - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

05:05

Leon - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

10:05

Newcastle Jets - Western United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

12:10

Wellington Phoenix - Melbourne City

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:15

NEC Nijmegen - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

13:30

Gornik Zabrze - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:30

Middlesbrough - Watford

İngiltere Championship

Bein Sports 4

14:30

Leuven - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

15:00

Aalborg - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

Cambuur - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

Dordrecht - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

Helmond - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

Jong AZ - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

Jong PSV - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

Jong Utrecht - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

NAC Breda - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:30

Oss - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

16:00

Podbeskidzie - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00

Zulte Waregem - KAS Eupen



Belçika Pro LeagueBilyoner TV

17:00

Kopenhag - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Rotherham - Wycombe

İngiltere Championship

Bein Sports 2

17:00

Peterborough - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4

17:00

Basel - Vaduz

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:45

Roda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

18:30

Jagiellonia - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

FC Midtjylland - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Zenit - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Bursaspor - Altay

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Fenerbahçe - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:15

Antwerp - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

19:30

Sheffield W. - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports 4

20:00

Everton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

20:00

Cartagena - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:45

Farense - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Benfica - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:00

Lechia Gdansk - Zaglebie Lubin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Deinze - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:30

St. Pauli - Braunschweig

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21:45

Auxerre - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4 Bilyoner TV

21:45

Queen of South - Hibernian

İskoçya FA Cup

Bilyoner TV

22:00

Fuenlabrada - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Barcelona - Valladolid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:15

Wolverhampton - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Moreirense - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV