5 Nisan Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Kanal, Saat Bilgileri
5 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan futbolseverler gün içinde dünya liglerinden futbol maçlarını izlemek için ekran başına geçecek. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya gibi büyük liglerin yanında ülkemizde ve diğer Avrupa ülkeleri ile diğer kıtalarda oynanacak maçlar ekranlara yansıyacak. Bugünkü maçlar arasında La Liga'dan Barcelona Valladolid, Süper Lig'den Fenerbahçe Denizlispor, 2. ligden Bursaspor Altay ve Premier Lig'den Everton - Crystal Palace karşılaşmaları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var?
Ekran başına geçip abur cuburu bir tarafta, içecekleri diğer tarafta yeşil sahalarda yaşanan heyecanı izlemek isteyen futbol severler için bugünkü maçların listesini paylaşıyoruz. Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Lig... Ayrıca alt liglerle birlikte diğer ülkelerden maçlar ve varsa internasyonel maçlar tv sayesinde izleyecilerle buluşacak. İşte 5 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...
BUGÜNKÜ (5 NİSAN PAZARTESİ) MAÇLAR
00:00
Deportes La Serena - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
00:30
Velez Sarsfield - Santa Fe
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
01:00
Guadalajara - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
02:00
Cerro Porteno - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
02:15
Universidad Catolica - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
03:00
Racing Club - Godoy Cruz
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:00
Queretaro - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
04:30
O'Higgins - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
05:05
Leon - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
10:05
Newcastle Jets - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
12:10
Wellington Phoenix - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:15
NEC Nijmegen - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
13:30
Gornik Zabrze - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:30
Middlesbrough - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports 4
14:30
Leuven - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
15:00
Aalborg - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Cambuur - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Dordrecht - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Helmond - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Jong AZ - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Jong PSV - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Jong Utrecht - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
NAC Breda - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Oss - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
16:00
Podbeskidzie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Zulte Waregem - KAS Eupen
Bilyoner TV
17:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Rotherham - Wycombe
İngiltere Championship
Bein Sports 2
17:00
Peterborough - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
17:00
Basel - Vaduz
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:45
Roda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
18:30
Jagiellonia - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
FC Midtjylland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zenit - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Bursaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:15
Antwerp - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
19:30
Sheffield W. - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 4
20:00
Everton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
20:00
Cartagena - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:45
Farense - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Benfica - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:00
Lechia Gdansk - Zaglebie Lubin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Deinze - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
St. Pauli - Braunschweig
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21:45
Auxerre - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4 Bilyoner TV
21:45
Queen of South - Hibernian
İskoçya FA Cup
Bilyoner TV
22:00
Fuenlabrada - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Valladolid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:15
Wolverhampton - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Moreirense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV