31 Mart Çarşamba Gecenin NBA Maçları! Bu Gece Hangi NBA Maçları Var, Hangi Kanal Veriyor?

Uykusundan fedakarlık edip ekran başına geçen gözler LeBron James, Curry, Doncic, Jokic, Kawhi Leonard, Irving, Durant, Beal ve diğerlerini izliyor. İşte gecenin NBA maçları ve yayın bilgileri...

Bu gece (31 Mart Çarşamba) hangi NBA maçları var? 30 Mart gecesi hangi NBA maçı hangi kanalda? İşte yanıtları

02:00

Washington Wizards - Charlotte Hornets

NBA

Bilyoner TV

02:15

Gonzaga - USC

NCAA Play-Off

S Sport 2 S Sport Plus

04:00

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers

NBA



S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

04:55

UCLA - Michigan State

NCAA Play-Off

S Sport 2 S Sport Plus

05:00

LA Clippers - Orlando Magic

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV

05:00

Phoenix Suns - Atlanta Hawks

NBA

Bilyoner TV