30 Mart Salı NBA Maçları! Gece Hangi NBA Maçları Var, Hangi Kanalda? Bu Gece Hangi NBA Maçları Var?

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi bilinen adıyla NBA (National Basketball of America) dünyanın en fazla ilgi çeken liglerinden birisidir. Spektaküler hareketler, Güç, dayanıklılık, efor ve atletizm odaklı mücadelelerin yanında müthiş yeteneklerin tekrar tekrar izlenesi hareketleri... Dünya spor tarihinde adını bir çırpıda sayabileceğimiz bir çok NBA yıldızı gece yayınlanan maçlarda basketbolseverlerin karşısına çıktı. Uykusundan fedakarlık edip ekran başına geçen gözler Michael Jordan'ları, Kobe Bryant'ları, Stockton'ları, Pippen'ları ve daha birçoklarını izledi. İşte gecenin NBA maçları ve yayın bilgileri...

DİĞER HABERLER 29.03.2021, 22:28 kartalbakışı.com
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30 Mart Salı NBA Maçları! Gece Hangi NBA Maçları Var, Hangi Kanalda? Bu Gece Hangi NBA Maçları Var?

Bu gece hangi NBA maçları var? 30 Mart gecesi hangi NBA maçı hangi kanalda?

İşte NBA'de bu gecenin maçları...

02:00
Washington Wizards - Indiana Pacers
NBA
Bilyoner TV

02:15
Houston - Oregon State
NCAA Play-Off
S Sport 2 S Sport Plus

02:30
Boston Celtics - NO Pelicans
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

02:30
Brooklyn Nets - Minnesota TW
NBA
Bilyoner TV

02:30
New York Knicks - Miami Heat
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

03:00
Detroit Pistons - Toronto Raptors
NBA
Bilyoner TV

03:00
Houston Rockets - Memphis Grizzlies

NBA
Bilyoner TV

03:00
OKC Thunder - Dallas Mavericks
NBA
Bilyoner TV

03:30
SA Spurs - Sacramento Kings
NBA
Bilyoner TV

04:00
Utah Jazz - Cleveland Cavaliers
NBA
Bilyoner TV

04:55
Baylor - Arkansas
NCAA Play-Off
S Sport 2 S Sport Plus

05:00
GS Warriors - Chicago Bulls
NBA
Bilyoner TV

05:00
LA Clippers - Milwaukee Bucks
NBA
Bilyoner TV

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