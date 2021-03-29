30 Mart Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın Bilgileri

Günün maçlarını izlemek, ekran başında futbol keyfini yaşamak isteyen futbol severler için bugün hangi maçlar var sorusunu içeriğimizde cevapladık. Dünyayı tesir alrına alan milyonları peşinden sürükleyen futbol, avrupada ve dünyada hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası düzeyde maçlarla ekranlara taşınıyor, futbolseverlere sunuluyor. Peki bugün (30 Mart Salı) hangi maçlar var?

30 MART SALI BUGÜNÜN MAÇLARI? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00

Estudiantes - San Lorenzo

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

16:00

Fildişi Sahili - Etiyopya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00

Madagaskar - Nijer

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00

Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Guinea Bissau - Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Nijerya - Lesotho

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Senegal - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Sierra Leone - Benin

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Azerbaycan - Sırbistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport

19:00

Türkiye - Sırbistan

U21 Hazırlık Maçı

A Spor

19:00

Almanya - Romanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00

Hollanda - Macaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00

Hırvatistan - Malta

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

20:00

Alcorcon - Real Oviedo

İspanya La Liga 2



La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:30

Malaga - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:45

Türkiye - Letonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

TRT Spor HD CBC Sport

21:45

Lüksemburg - Portekiz

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Karadağ - Norveç

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2 S Sport Plus

21:45

Galler - Çekya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus S Sport

21:45

Cebelitarık - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Belçika - Belarus

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

22:00

Ponferradina - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

İtalya - Slovenya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

22:00

İspanya - Çek Cumhuriyeti

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

22:00

Fas - Burundi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Mozambik - Yeşilburun

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Kamerun - Ruanda

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:30

Rayo Vallecano - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV