21 Nisan Çarşamba Bugünkü Maçlar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?

Gün içinde oynanacak ve tv kanallarından canlı olarak futbol severlere sunulacak futbol maçlarını kaçırmadan izleyebilmeniz için yayın listesi haberimizde... Yeşil çimlerden evlere yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuğu etrafında toplayan, peşinden sürükleyen futbol... En şık pasları, enfes çalımları, müthiş golleri izlemek isteyenler günün en güzel maçları için tv karşısına geçiyor... Peki 21 Nisan Çarşamba bugünkü maçlar neler, bugün hangi maçlar var?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

03:10

Mitre Santia - Gimnasia

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

03:30

Sporting Cristal - Sao Paulo

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Velez Sarsfield - Flamengo

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

12 de Octubre - Rosario Central

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

SD Aucas - Atletico PR

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

12:00

Verdy - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:05

Belçika

La Fleche Wallone Bisiklet Turu

Eurosport

13:00

Yamagata - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tochigi - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Mito - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Machida - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kofu - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kitakyushu - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kanazawa - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Iwata - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Ehime - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Ulsan - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Daegu - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Jeju United - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Seongnam - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

15:00

Altındağ Bld. - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:00

Akhmat - Samara

Rusya Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

16:00

BB Erzurumspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Cotonsport - JS Kabylie

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

16:00

Tabor Sezana - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Ankaragücü - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

Teplice - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Slovacko - Brno

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Pribram - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Opava - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Orlando - ES Setif

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

16:00

Nkana - Pyramids

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

16:00

Namungo - R. Casablanca

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

17:00

Lokomotiv Zagreb - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:30

Santa Clara - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:30

Keşla - Zira

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

17:45

O. Ljubljana - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Pardubice - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

KGHM Zaglebie - Wisla Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Galatasaray - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova

Rusya Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

19:00

Maritimo - Rio Ave

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Jagiellonia - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Lyngby - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jaraaf - Etoile Sahel

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

19:00

Napsa Stars - RSB Berkane

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

19:00

Salitas - Sfaxien

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

19:00

Aalborg - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:05

Istra 1961 - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15

Luzern - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Sturm Graz - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Milan - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 2 Bilyoner TV

19:30

Sumqayit - Karabağ

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

19:30

WSG Tirol - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Paderborn - Osnabruck

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Heidenheim - Bochum

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Düsseldorf - St. Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Hertha Berlin - Freiburg

Almanya Bundesliga Ertelendi

Yayın Yok

19:45

PSG - Angers

Fransa Kupası Çeyrek Final

Bein Sports 4 Bilyoner TV

20:00

Hibernian - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

20:00

Mirandes - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Osasuna - Valencia

İspanya La Liga

Bilyoner TV

20:00

Levante - Sevilla

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00

Tottenham - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

20:00

Hamilton - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

20:00

Rotherham - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1

20:30

Slavia Prag - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

21:00

ND Gorica - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Real Betis - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

21:00

Braga - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Nordsjaelland - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

St.Johnstone - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:30

Osijek - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Piast Gliwice - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Cracovia Krakow - Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Vaduz - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Lugano - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

LASK - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

21:30

Stuttgart - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

S Sport Plus Bilyoner TV

21:30

Hoffenheim - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Yayın Yok

21:30

B.Dortmund - Union Berlin

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30

Werder Bremen - Mainz

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

21:45

Genoa - Benevento

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:45

Udinese - Cagliari

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:45

Juventus - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

21:45

Spezia - Inter

İtalya Serie A

Bein Sports 2 CBC Sport Bilyoner TV

21:45

Crotone - Sampdoria

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:45

Bologna - Torino

İtalya Serie A

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:45

Ross Country - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Kilmarnock - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Aberdeen - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:00

Alaves - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 Bilyoner TV

22:00

Elche - Valladolid

İspanya La Liga

Bilyoner TV

22:10

Lyon - Monaco

Fransa Kupası Çeyrek Final

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:15

Aston Villa - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Cadiz - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:15

Sporting Lisbon - Belenenses

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV