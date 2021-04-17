2021 Öğretmen maaşı ne kadar? Kademe, kıdeme göre öğretmen maaş tablosu
2021 Ocak ayında maaşlara uygulanan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı sonucunda öğretmen maaşları artış gösterdi. Toplu sözleşme gereği yeni yılla birlikte öğretmenlere yüzde 3 zam yapılacaktı ancak 6 aylık enflasyonun 8,37 gerçekleşmesi ile birlikte ek yüzde 4,33'lük zam meydana geldi. Yoplamda 7,33 oranında zam öğretmen maaşlarına 2021 Ocak'ta yapıldı. Peki 2021 öğretmen maaşı ne kadar?
DİĞER HABERLER 17.04.2021, 18:06
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2021 memur zamlarının netleşmesi sonrasında Ocak-Temmuz dönemi için öğretmen maaşları da belli olmuştu. TÜİK enflasyon verileri ile sözleşmeden doğan zammın toplamı maaşlara uygulandı. İşte 2021 öğretmen maaşları...
Tabloda vergi dilimi yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. Bekar öğretmen, BES yok, toplu sözleşme ikramiyesi yok, sendika yok, İlksan kesintisi yok kriterlerine göre yapılmıştır.