2021 Öğretmen maaşı ne kadar? Kademe, kıdeme göre öğretmen maaş tablosu

2021 memur zamlarının netleşmesi sonrasında Ocak-Temmuz dönemi için öğretmen maaşları da belli olmuştu. TÜİK enflasyon verileri ile sözleşmeden doğan zammın toplamı maaşlara uygulandı. İşte 2021 öğretmen maaşları...

Tabloda vergi dilimi yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. Bekar öğretmen, BES yok, toplu sözleşme ikramiyesi yok, sendika yok, İlksan kesintisi yok kriterlerine göre yapılmıştır.