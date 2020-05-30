2020 IMDB puanı yüksek en güzel korku filmi tavsiyeleri

IMDB puanı yüksek korku filmi arayanlar haberimiz tam size göre. Kore, Amerikan, Hint sinemesından en iyilerden olan korku filmi listesi size yardımcı olabilir. Korku filmi önerilerimizin hepsinin IMDB puanı 7'nin üzerinde! İşte bu türü sevenler için korku filmi tavsiyeleri..

Paranormal Activity (2007) IMDB: 6.3

Micah ve kız arkadaşı Katie San Diego sessiz, sakin ve ıssız yerleşim yerlerinden birine tanışırlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Katie'nin bir sorunu vardır. Genç kız küçük yaşlarından bu yana uhrevi bir mahluk tarafından takip edildiğini hissetmektedir. Bu varlık evde de takiptedir.

13. Cuma - 2009 - IMDB: 6.6

Yıllar önce Camp Crystal Lake isimli kamp alanında esrarengiz cinayetler işlenmiştir. Bu cinayetlerin ardından kamp kapatılmış ve uzunca bir süre kapalı kalmıştır. Cesaretli bir girişimci bu kampı tekrar canlandırıp eski günlerine döndürmeye karar verir.

The Conjuring - Korku Seansı - 2013 - IMDB: 7.5

Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir.

The Others - Diğerleri - 2001 IMDB: 7.6

II. Dünya Savaşı'nda kocasını kaybetmiş olan Grace, güneş ışığına hassasiyeti olan iki çocuğuyla birlikte, Jersey'de büyük bir konakta yaşamaktadır. Perdelerin hep sımsıkı kapalı tutulduğu eve, bir gün üç kişi uğrar: Yaşlı bir kadın ve adam, bir de dilsiz genç kız. Eve hizmetçiler aramakta olan Grace, bu kişileri işe alır ve onları çocuklarının sağlık durumu konusunda uyarır. Öte yandan, Grace'in kızı Anne, Victor adında bir çocuğun kendileriyle birlikte evde yaşadığına, onu arada sırada evin çeşitli yerlerinde gördüğüne inanmaktadır. Bunu defalarca annesine söyler fakat annesi Grace bunu pek önemsemez.

Saw - Testere - 2004 - IMDB: 7.6

Fotoğrafçı Adam Faulkner ağzına kadar su dolu bir küvette uyanır. İçinde olduğu oda kullanılmayan bir banyodur. Acımasızca düzenlenmiş bir oyun burada başlamaktadır.

I Saw The Devil - Şeytanı Gördüm - 2010 - IMDB: 7.9

Nişanlısı seri katil tarafından vahşice öldürülen bir ajanın macerasına konuk oluyoruz filmde. Lee Byung-hun ve Choi min-sik gibi Koreli yıldızların rol aldığı yapım, son dönemin en çok ses getiren aksiyon korku filmlerinden biridir.

Tumbbad - 2018 - IMDB: 8.3

Vinayak karakterinin hikâyesi anlatılır. Ailesiyle Tumbbad'da yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken Vinayak bir gün gizemli bir odaya girer. Ancak hatırlamak istemeyeceği korkunç tecrübeler yaşar. Daha sonra evden uzaklaştırılıp Tumbbad'ı terk eder. 15 yıl sonra tekrar bölgeye dönen karakterimiz, ailesi hakkındaki karanlık sırları öğrenir. Ancak kötü bir sürprizin kendisini beklediğinden haberi yoktur.

Stree - 2018 - IMDB: 7.6

Küçük bir kasaba olan Chanderi’de anlatılan bir hikaye kulaktan kulağa yayılmaktadır. Rivayete göre Stree adındaki kötü bir ruh geceleri erkekleri kaçırmaktadır. Kaçırılan adamlardan geriye sadece kıyafetleri kalır. Anlatılan hikayenin doğruluğunu kimse bilmese de akşam olduğunda kasabada yaşayan erkeklerde bir korku meydana gelir. Şehrin duvarlarına yazılan yazılar ise onların erkeklerin korkularının artmasına neden olacaktır.