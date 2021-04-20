20 Nisan Salı Bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, kanal, saat bilgileri

Bugünkü maçları izlemek, tv karşısında futbol heyecanını yaşamak isteyen futbol severler için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde cevpladık. Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol, takipçileri için vazgeçilmez bir tutkudur. Milyonlarca kadın, erkek, çoluk, çocuk bir topun peşinde koşanları, enfes golleri, harika asistleri, şık pasları, faulleri, driplingleri izler, hop oturur, hop kalkar. Gerek Avrupa'dan gerekse diğer kıtalardan maçları televizyon kanalları sayesinde oturduğumuz yerden izleme şansı elde ederiz. Peki bugün (20 Nisan Salı) hangi maçlar var?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...

13:00

Gangwon - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Pohang - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

16:00

Kayserispor - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Fatih Karagümrük - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Ç.Rizespor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

NK Celje - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Banik Ostrava - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:20

Al Wahda - Al Rayyan

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

18:00

Al Quwa Al Jawiya - Tractor Sazi

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

18:00

Sibenik - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Jablonec - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:15

Maribor - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Hatayspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Sivasspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Pogon Szczecin - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

TSV Hartberg - St.Polten

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Altach - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Wurzburger Kickers - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Greuther Fürth - Braunschweig

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Erzgebirge Aue - Nurnberg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Köln - Leipzig

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:50

Persepolis - FC Goa

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

20:00

Helsingborg - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Norwich City - Watford

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

20:00

Duisburg - Kaiserslautern

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

20:05

Slaven Belupo - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Pau - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Inverness - Dundee FC

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:00

Nancy - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Chambly

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:00

Chateauroux - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Caen - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Amiens - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Al Sadd - Al Wehdat

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

21:00

Niort - Troyes

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:05

Morton - Hearts

İskoçya Championship

Bilyoner TV

21:30

Lech Poznan - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Slask Wroclaw - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Austria Vienna - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

21:30

Bayern Münih - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30

Arminia Bielefeld - Schalke 04

Almanya Bundesliga

Yayın Yok

21:30

E.Frankfurt - Augsburg

Almanya Bundesliga

S Sport Plus Bilyoner TV

21:45

Verona - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2 CBC Sport Bilyoner TV

22:00

Canet Roussillon - Montpellier

Fransa Kupası Çeyrek Final

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:00

Paços Ferreira - Farense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV