18 Nisan Pazar Bugünkü Maçlar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Nisan Pazar bugünkü maçlardan seçmeler futbol severlerin izleyebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... Premier Lig, Serie A, Bundesliga, La Liga, Ligue One, Eredivisie ve diğerleri... Ayrıca tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden enfes karşılaşmalar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol seyircilerini bekliyor. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Copa America gibi ülke takımlarının rekabete giriştiği eşleşmeler de cabası... Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için tv karşısına kurulan futbol severler haberimiz size göre...

DİĞER HABERLER 18.04.2021, 00:20
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18 Nisan Pazar Bugünkü Maçlar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün oynanacak ve tv'den canlı olarak futbol tutkunlarına sunulacak maçları kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Yeşil sahalardan evlere yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuğu peşinden koşturan çeşit çeşit duyguları sevenlerine yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri izlemek isteyenler günün en güzel maçlarını izlemek için tv karşısına geçiyor... Peki 18 Nisan Pazar bugün hangi maçlar varbugünkü maçlar hangileri?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

00:00
Boca Juniors - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

00:45
Nacional Asuncion - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

01:00
Atl. San Luis - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

01:00
Los Angeles FC - Austin FC
MLS
Bilyoner TV

01:00
O'Higgins - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

02:15
Newell's Old Boys - Patronato
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:00
DC United - New York City
MLS
Bilyoner TV

03:00
River Plate - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
NY Red Bulls - Kansas City
MLS
Bilyoner TV

03:00
FC Dallas - Colorado Rapids
MLS
Bilyoner TV

03:00
Guadalajara - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

03:30
Chicago Fire - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV

03:30
Nashville - Cincinnati
MLS
Bilyoner TV

03:30
Calera - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

05:05
Club America - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

07:00
Sagamihara - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Suwon City - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

08:00
Kawasaki Frontale - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Cerezo Osaka - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Nagoya - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:05
Sydney FC - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

10:30
Jeonbuk - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Gamba Osaka - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:10
Macarthur Bulls - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 3 Bilyoner TV

11:30
A.Klagenfurt - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

12:00
Ural - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

12:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

13:15
Perth Glory - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

13:30
Milan - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:30
Stal Mielec - Zaglebie Lubin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

13:30
Eskişehirspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

14:00
Östersunds - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
Arsenal Tula - Tambov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
PSG - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

14:00
Rotherham - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 2

14:00
Dinamo Minsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:30
Bochum - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30
Jahn Regensburg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30
Osnabruck - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

15:00
Real Sociedad - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD

15:00
UD Logrones - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

15:00
Albacete - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

15:00
AC Horsens - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Osasuna - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

15:00
Fredericia - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Fastav Zlin - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

15:00
Brno - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

15:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
Lion City - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

15:30
Arsenal - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport

15:30
Wolfsberger - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

15:30
Salzburg - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

16:00
Gaziantep FK - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Akhisarspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00
Varnamo - Sundsvall
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Wisla Plock - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:00
Lazio - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports 2 Bilyoner TV

16:00
Bologna - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

16:00
Atalanta - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00
JDA Dijon - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Östersunds - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Degerfors - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Reims - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Nimes - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00
Brest - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

16:00
Rukh Brest - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Hacken - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:30
Sochi - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

16:30
B.Dortmund - Werder Bremen
Almanya Bundesliga
S Sport Plus

17:00
Slovan Liberec - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Kopenhag - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Basel - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
FC Lausanne - Vaduz
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Young Boys - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Famalicao - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:00
Zlate Moravce - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

17:15
Alaves - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

17:15
Atletico Madrid - Eibar
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

18:00
Manchester Utd - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

18:00
Cobresal - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

18:05
Bordeaux - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

18:30
Djurgarden - Norrkoping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Sirius - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Legia Varşova - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
M.Başakşehir - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
İstanbulspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00
Spartak Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Torino - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:00
Brondby IF - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Zulte Waregem - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:00
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:00
St.Truiden - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

19:00
Leuven - Waasland Beveren
Belçika Pro League
Tivibu Spor Bilyoner TV

19:00
Kortrijk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:00
Club Brugge - Mouscron
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:00
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga Ertelendi
Yayın Yok

19:00
Oostende - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:15
Cartagena - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:30
Arsenal Sarandi - Racing Club
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:30
Sparta Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:30
Cadiz - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

19:30
Real Betis - Valencia
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD

20:00
Universidad Nacional - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:05
Dinamo Zagreb - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Leicester City - Southampton
İngiltere FA Cup Yarı Final
Tivibu Spor 3

21:45
Estudiantes Río Cuarto - Gimnasia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:00
Nantes - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:00
Getafe - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

22:00
Levante - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

22:00
Everton - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

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