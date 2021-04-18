18 Nisan Pazar Bugünkü Maçlar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?
18 Nisan Pazar bugünkü maçlardan seçmeler futbol severlerin izleyebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... Premier Lig, Serie A, Bundesliga, La Liga, Ligue One, Eredivisie ve diğerleri... Ayrıca tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden enfes karşılaşmalar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol seyircilerini bekliyor. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Copa America gibi ülke takımlarının rekabete giriştiği eşleşmeler de cabası... Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için tv karşısına kurulan futbol severler haberimiz size göre...
Bugün oynanacak ve tv'den canlı olarak futbol tutkunlarına sunulacak maçları kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Yeşil sahalardan evlere yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuğu peşinden koşturan çeşit çeşit duyguları sevenlerine yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri izlemek isteyenler günün en güzel maçlarını izlemek için tv karşısına geçiyor... Peki 18 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar hangileri?
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...
00:00
Boca Juniors - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
00:45
Nacional Asuncion - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
01:00
Atl. San Luis - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
01:00
Los Angeles FC - Austin FC
MLS
Bilyoner TV
01:00
O'Higgins - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:15
Newell's Old Boys - Patronato
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:00
DC United - New York City
MLS
Bilyoner TV
03:00
River Plate - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
NY Red Bulls - Kansas City
MLS
Bilyoner TV
03:00
FC Dallas - Colorado Rapids
MLS
Bilyoner TV
03:00
Guadalajara - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
03:30
Chicago Fire - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV
03:30
Nashville - Cincinnati
MLS
Bilyoner TV
03:30
Calera - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
05:05
Club America - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
07:00
Sagamihara - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Suwon City - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
08:00
Kawasaki Frontale - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Cerezo Osaka - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Nagoya - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:05
Sydney FC - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
10:30
Jeonbuk - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Gamba Osaka - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:10
Macarthur Bulls - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 3 Bilyoner TV
11:30
A.Klagenfurt - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
12:00
Ural - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
12:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
13:15
Perth Glory - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
13:30
Milan - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:30
Stal Mielec - Zaglebie Lubin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
13:30
Eskişehirspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
14:00
Östersunds - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Arsenal Tula - Tambov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
PSG - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
14:00
Rotherham - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 2
14:00
Dinamo Minsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:30
Bochum - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Jahn Regensburg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Osnabruck - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
15:00
Real Sociedad - Sevilla
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD
15:00
UD Logrones - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
15:00
Albacete - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
15:00
AC Horsens - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Osasuna - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82
15:00
Fredericia - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Fastav Zlin - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
15:00
Brno - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
15:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Lion City - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
15:30
Arsenal - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport
15:30
Wolfsberger - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
15:30
Salzburg - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
16:00
Gaziantep FK - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Akhisarspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Varnamo - Sundsvall
İsveç Superettan
16:00
Wisla Plock - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Lazio - Benevento
İtalya Serie A
Bein Sports 2 Bilyoner TV
16:00
Bologna - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
16:00
Atalanta - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:00
JDA Dijon - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Östersunds - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Degerfors - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Reims - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Nimes - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
16:00
Brest - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
16:00
Rukh Brest - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Hacken - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:30
Sochi - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
B.Dortmund - Werder Bremen
Almanya Bundesliga
S Sport Plus
17:00
Slovan Liberec - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Kopenhag - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Basel - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
FC Lausanne - Vaduz
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Young Boys - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Famalicao - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:00
Zlate Moravce - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:15
Alaves - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82
17:15
Atletico Madrid - Eibar
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD
18:00
Manchester Utd - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
18:00
Cobresal - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:05
Bordeaux - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
18:30
Djurgarden - Norrkoping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Sirius - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Legia Varşova - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
M.Başakşehir - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
İstanbulspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Spartak Moskova - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Torino - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:00
Brondby IF - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zulte Waregem - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:00
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:00
St.Truiden - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
19:00
Leuven - Waasland Beveren
Belçika Pro League
Tivibu Spor Bilyoner TV
19:00
Kortrijk - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:00
Club Brugge - Mouscron
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:00
Mainz - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga Ertelendi
Yayın Yok
19:00
Oostende - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:15
Cartagena - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
19:30
Arsenal Sarandi - Racing Club
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
19:30
Sparta Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:30
Cadiz - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82
19:30
Real Betis - Valencia
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD
20:00
Universidad Nacional - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:05
Dinamo Zagreb - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Leicester City - Southampton
İngiltere FA Cup Yarı Final
Tivibu Spor 3
21:45
Estudiantes Río Cuarto - Gimnasia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:00
Nantes - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
22:00
Getafe - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD
22:00
Levante - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82
22:00
Everton - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV