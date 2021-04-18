18 Nisan Pazar Bugünkü Maçlar! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün oynanacak ve tv'den canlı olarak futbol tutkunlarına sunulacak maçları kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Yeşil sahalardan evlere yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuğu peşinden koşturan çeşit çeşit duyguları sevenlerine yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri izlemek isteyenler günün en güzel maçlarını izlemek için tv karşısına geçiyor... Peki 18 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar hangileri?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

00:00

Boca Juniors - Atletico Tucuman

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

00:45

Nacional Asuncion - Sportivo Luqueno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

01:00

Atl. San Luis - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

01:00

Los Angeles FC - Austin FC

MLS

Bilyoner TV

01:00

O'Higgins - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

02:15

Newell's Old Boys - Patronato

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:00

DC United - New York City

MLS

Bilyoner TV

03:00

River Plate - Sol De America

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

NY Red Bulls - Kansas City

MLS

Bilyoner TV

03:00

FC Dallas - Colorado Rapids

MLS

Bilyoner TV

03:00

Guadalajara - Tijuana

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

03:30

Chicago Fire - NE Revolution

MLS

Bilyoner TV

03:30

Nashville - Cincinnati

MLS

Bilyoner TV

03:30

Calera - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

05:05

Club America - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

07:00

Sagamihara - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Suwon City - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

08:00

Kawasaki Frontale - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

09:00

Cerezo Osaka - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV

09:00

Nagoya - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV

09:05

Sydney FC - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

10:30

Jeonbuk - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00

Gamba Osaka - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:10

Macarthur Bulls - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 3 Bilyoner TV

11:30

A.Klagenfurt - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

12:00

Ural - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

12:30

Rapid Wien 2 - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

13:15

Perth Glory - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

13:30

Milan - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:30

Stal Mielec - Zaglebie Lubin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

13:30

Eskişehirspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

14:00

Östersunds - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Arsenal Tula - Tambov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

PSG - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

14:00

Rotherham - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports 2

14:00

Dinamo Minsk - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:30

Bochum - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:30

Jahn Regensburg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

14:30

Osnabruck - Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

15:00

Real Sociedad - Sevilla

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

15:00

UD Logrones - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

15:00

Albacete - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

15:00

AC Horsens - Lyngby

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Osasuna - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

15:00

Fredericia - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Fastav Zlin - Pribram

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

15:00

Brno - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

15:00

Odense - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

Lion City - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

15:30

Arsenal - Fulham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

15:30

Wolfsberger - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

15:30

Salzburg - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

16:00

Gaziantep FK - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Akhisarspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Varnamo - Sundsvall

İsveç Superettan



Bilyoner TV

16:00

Wisla Plock - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Lazio - Benevento

İtalya Serie A

Bein Sports 2 Bilyoner TV

16:00

Bologna - Spezia

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

16:00

Atalanta - Juventus

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

JDA Dijon - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Östersunds - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Degerfors - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Reims - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Nimes - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

16:00

Brest - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

16:00

Rukh Brest - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

Hacken - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:30

Sochi - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30

B.Dortmund - Werder Bremen

Almanya Bundesliga

S Sport Plus

17:00

Slovan Liberec - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Kopenhag - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Basel - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

FC Lausanne - Vaduz

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Young Boys - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Famalicao - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:00

Zlate Moravce - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:15

Alaves - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

17:15

Atletico Madrid - Eibar

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

18:00

Manchester Utd - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

18:00

Cobresal - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:05

Bordeaux - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

18:30

Djurgarden - Norrkoping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Sirius - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Legia Varşova - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

M.Başakşehir - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

İstanbulspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Spartak Moskova - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Torino - Roma

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:00

Brondby IF - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Zulte Waregem - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:00

Standard Liege - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:00

St.Truiden - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

19:00

Leuven - Waasland Beveren

Belçika Pro League

Tivibu Spor Bilyoner TV

19:00

Kortrijk - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:00

Club Brugge - Mouscron

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:00

Mainz - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga Ertelendi

Yayın Yok

19:00

Oostende - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:15

Cartagena - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:30

Arsenal Sarandi - Racing Club

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

19:30

Sparta Prag - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

Cadiz - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

19:30

Real Betis - Valencia

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

20:00

Universidad Nacional - Tigres

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:05

Dinamo Zagreb - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Leicester City - Southampton

İngiltere FA Cup Yarı Final

Tivibu Spor 3

21:45

Estudiantes Río Cuarto - Gimnasia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

22:00

Nantes - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:00

Getafe - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

22:00

Levante - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

22:00

Everton - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV