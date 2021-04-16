16 Nisan Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Gün içinde oynanacak ve tv'den canlı olarak seyircilere sunulacak futbol maçlarını atlamadan, kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek insanı etrafında toplayan, sevinç, hüzün, gurur, hayal kırıklığı, coşku, öfke gibi duygular arasında gel gitler yaşatan futbol... En şık pasları, çalımları, golleri görmek isteyen futbol severler günün en güzel maçları için tv karşısına kuruluyor... Peki 16 Nisan Cuma bugünkü maçlar hangileri, bugün hangi maçlar var?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

03:00

Columbus Crew - Esteli

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

03:10

Alvarado - Temperley

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

03:30

Junior - Bolivar

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:00

Monterrey - Atletico Pantoja

Concacaf Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

12:05

WS Wanderers - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00

Sapporo - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV

15:30

Tampines - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

16:00

Gençlerbirliği - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Konyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00

Sebail - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00

Varazdin - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:45

Aluminij - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Sputnik - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Bohemians 1905 - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

NEC Nijmegen - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Podbeskidzie - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Antalyaspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Beşiktaş - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:05

ND Gorica - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15

Sumqayit - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

Braunschweig - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:30

Darmstadt 98 - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00

Fuenlabrada - Sabadell

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Mura - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Reading - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports 4

20:45

FC Vitebsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:45

Boavista - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Club Brugge U23 - St.Gilloise

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Cambuur - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Dordrecht - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Oss - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Roda - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Gornik Zabrze - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Hajduk Split - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Talleres Cordoba - Santa Fe

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

21:30

Leipzig - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:00

Spal - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Girona - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Everton - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Lille - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:30

Melipilla - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

23:00

Aldosivi - Rosario Central

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

23:00

Farense - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV