16 Nisan Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

16 Nisan Cuma günkü maçlar futbol izleyicilerinin seyredebilmesi için ekranlara taşınıyor... İngilizlerin Premier Lig'i, İtalyanların Serie A'sı, Almanların Bundesliga'sı, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı, Hollandalıların Eredivisie'si ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca futbol severleri bekliyor. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Copa America gibi ülke kulüplerinin mücadeleye giriştiği eşleşmeler de cabası... Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, elinde kumandası, yanında abur cuburu tv başına geçen futbol severler haberimiz size göre...

DİĞER HABERLER 16.04.2021, 01:38
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16 Nisan Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Gün içinde oynanacak ve tv'den canlı olarak seyircilere sunulacak futbol maçlarını atlamadan, kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek insanı etrafında toplayan, sevinç, hüzün, gurur, hayal kırıklığı, coşku, öfke gibi duygular arasında gel gitler yaşatan futbol... En şık pasları, çalımları, golleri görmek isteyen futbol severler günün en güzel maçları için tv karşısına kuruluyor... Peki 16 Nisan Cuma bugünkü maçlar hangileri, bugün hangi maçlar var?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

03:00
Columbus Crew - Esteli
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

03:10
Alvarado - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

03:30
Junior - Bolivar
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:00
Monterrey - Atletico Pantoja
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

12:05
WS Wanderers - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

15:30
Tampines - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

16:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

17:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:00
Varazdin - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

17:45
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Sputnik - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Bohemians 1905 - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00
NEC Nijmegen - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:00
Podbeskidzie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:05
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:15
Sumqayit - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

19:30
Braunschweig - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30
Darmstadt 98 - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:00
Fuenlabrada - Sabadell
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00
Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Reading - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 4

20:45
FC Vitebsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:45
Boavista - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
Club Brugge U23 - St.Gilloise
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:00
Cambuur - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Oss - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Roda - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:30
Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Talleres Cordoba - Santa Fe
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:30
Leipzig - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:00
Spal - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00
Everton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00
Lille - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:30
Melipilla - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:00
Aldosivi - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

23:00
Farense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV

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