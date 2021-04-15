15 Nisan Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Nisan Perşembe günkü maçlar futbol severlerin izlenmesi için ekranlara yansıyacak... İtalyanların Serie A'sı, İngilizlerin Premier Lig'i, Hollandalıların Eredivisie'si, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı, Almanların Bundesliga'sı ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden enfes karşılaşmalar hafta boyunca seyircilerini bekliyor. UEFA Avrupa Lig, Şampiyonlar Ligi, Copa America gibi ülke takımlarının kozlarını paylaştığı eşleşmeler de cabası... Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar sorularının yanıtını arayan, elinde kumandası tv başına geçen futbol severler haberimiz size göre...

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...

15:00

Serik Bld. - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Kocaelispor - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Elazığspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

16:00

Ankaraspor - Altay

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

17:30

Sonderjyske - FC Midtjylland

Danimarka Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

19:00

Bursaspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Alianza Atl. - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:30

Real Betis - Murcia

İspanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV

20:00

Randers - Aarhus

Danimarka Kupası Yarı Final



Bilyoner TV

20:45

Al Duhail - Al Shorta

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

21:00

Rotherham - Coventry

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00

Istiqlol Dushanbe - Dubai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

22:00

Manchester United - Granada

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 3 CBC Sport

22:00

Roma - Ajax

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 1

22:00

Slavia Prag - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2 cbcsport.tv

22:00

Villarreal - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 1

23:15

Esteghlal FC - Al Ahli

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

23:30

San Martin - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV