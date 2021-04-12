13 Nisan Salı Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonları etrafında toplayan, sevinç, hüzün, hayal kırıklığı, coşku, gurur gibi duyguları yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri arayan futbol severler günün en güzel maçlarını izlemek için ekran başında bekler... Peki 13 Nisan Salı yani bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...

00:15

Curico Unido - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

01:00

Huracan - CA Sarmiento

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

01:00

Lanus - Newell's Old Boys

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

02:00

Guarani - River Plate

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:15

Atletico Tucuman - Velez Sarsfield

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

05:00

Pachuca - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

12:05

Newcastle Jets - Perth Glory

Avustralya A Ligi

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13:30

Tuzlaspor - Eskişehirspor



Spor Toto 1. LigTRT Spor HD Bein Sports Max 1

17:00

FK Panevezys - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Banga - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Altınordu - Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

19:00

Giresunspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

20:00

Sundsvall - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2 cbcsport.tv

22:00

PSG - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 1 CBC Sport