12 Nisan Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Tv, Saat Bilgileri

12 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? İnter, Milan, Juventus'lu Serie A'dan City, United, Liverpool'lu İngiltere Premier Lig'e, Bayern, Dortmund, Leipzig'li Almanya Bundesliga'dan Atletico, Barca, Real Madrid'li İspanya La Liga'ya, Lille, PSG, Lyon'lu Fransa Ligue One'dan PSV, Ajax, Feyenoord'lu Hollanda Eredevisie'ye ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'ne kadar liglerden nefes kesen maçlar futbol severleri bekliyor. Bugün oynanacak ve tv'den ekranlara canlı olarak aktarılacak maçları sizlerle paylaşarak kaçırmadan seyretmenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan, elinde kumandası tv karşısına geçen futbol severler haberimiz sizler için...

İşte bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtları...

01:15

Sportivo Luqueno - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Colo Colo - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

03:00

Queretaro - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

03:00

River Plate - Colon

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:30

Libertad - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

05:06

Tijuana - Mazatlan

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

16:00

Kasımpaşa - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Salitas - Jaraaf

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

18:00

Suduva - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Alanyaspor - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

CSKA Moskova - Volgograd

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Piast Gliwice - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Nublense - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00

Riteriai - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

20:00

Chievo - Pisa

İtalya Serie B



Bilyoner TV

20:00

AIK Stockholm - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Kalmar - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

WBA - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

20:00

Lyngby - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Almere - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Hoffenheim - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:45

Mouscron - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45

Guingamp - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45

Benevento - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Celta Vigo - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Alcorcon - Castellon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Palestino - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:15

Brighton - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:30

Melgar - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV