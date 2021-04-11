12 Nisan Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Tv, Saat Bilgileri

Bugünkü (12 Nisan Pazartesi) futbol maçlarını izlemek, tv karşısında futbolun keyfini çıkarmak isteyen izleyiciler için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Yeşil sahalardan oturma odalarına taşan futbol, takipçileri için vazgeçilmez bir sevda, bir tutku, bir alışkanlıktır... Milyonlarca insan, futbol topunun peşinde koşan futbolcuları, golleri, asistleri, faulleri, çalımları, deparları izler. Gerek Avrupa'dan gerekse diğer kıtalardaki ülkelerinden maçları televizyon kanalları sayesinde izleyebiliyoruz. Peki bugün hangi maçlar var?

DİĞER HABERLER 11.04.2021, 23:42 11.04.2021, 23:42
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12 Nisan Pazartesi Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Tv, Saat Bilgileri

12 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? İnter, Milan, Juventus'lu Serie A'dan City, United, Liverpool'lu İngiltere Premier Lig'e, Bayern, Dortmund, Leipzig'li Almanya Bundesliga'dan Atletico, Barca, Real Madrid'li İspanya La Liga'ya, Lille, PSG, Lyon'lu Fransa Ligue One'dan PSV, Ajax, Feyenoord'lu Hollanda Eredevisie'ye ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'ne kadar liglerden nefes kesen maçlar futbol severleri bekliyor. Bugün oynanacak ve tv'den ekranlara canlı olarak aktarılacak maçları sizlerle paylaşarak kaçırmadan seyretmenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan, elinde kumandası tv karşısına geçen futbol severler haberimiz sizler için...

İşte bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtları... 

01:15
Sportivo Luqueno - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Colo Colo - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

03:00
Queretaro - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

03:00
River Plate - Colon
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:30
Libertad - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

05:06
Tijuana - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

16:00
Kasımpaşa - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Salitas - Jaraaf
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

18:00
Suduva - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Alanyaspor - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
CSKA Moskova - Volgograd
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Piast Gliwice - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Nublense - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

20:00
Riteriai - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:00
Chievo - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
AIK Stockholm - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
WBA - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

20:00
Lyngby - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Almere - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:30
Hoffenheim - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:45
Mouscron - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45
Guingamp - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45
Benevento - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00
Celta Vigo - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00
Alcorcon - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00
Palestino - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:15
Brighton - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:30
Melgar - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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