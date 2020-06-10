10 Haziran Star TV yayın akışı! 10 Haziran'da Star TV'de Neler Var?

10 Haziran tv kanallarının yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri araştırma yapıyor. Bugün 10 Haziran'da Star TV yayın akışında hangi dizi, film veya yarışmalar var?

10 Haziran Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

13:00 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

16:30 Güzel Köylü 'Dizi'

18:45 Star Haber

20:00 SİNEMA Kutsal Damacana 'Türk Filmi'

22:15 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)