1 Nisan Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın Bilgileri

1 Nisan Perşembe bugün hangi maçlar var? İtalyanların Serie A'sı, İngilizlerin Premier Lig'i, Hollandalıların Eredevisie'si, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Liginden günün maçlarıyla birlikte, uluslararası futbol maçlarından gün içinde yapılacak ve tv kanallarınca ekranlara canlı olarak getirilecek maçları sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi istiyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını arayan, elinde kumandası, abur cuburu, içeceği ile birlikte tv başına geçen futbol severler haberimiz sizler için... İşte bugünkü maçlar...

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt: Bugünkü maçlar...

09:35

Western United - Melbourne City

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4

11:40

CC Mariners - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4

15:00

Sakaryaspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Pazarspor - Elazığspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Kahramanmaraş - Kocaelispor



TFF 2. LigYayın Yok

18:00

Espanyol - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Mallorca - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Las Palmas - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:30

Real Zaragoza - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV