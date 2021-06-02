Diego Costa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, yıldız golcü Diego Costa'ya resmi transfer teklifinde bulunacak. Costa'nın menajeri, Radyospor'a açıklamalarda bulundu

Ocak ayında Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa, İspanyol kulübünün "Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimize gidemez" şartıyla sözleşmesini feshettiği için transferi alanı daralmış ve bir başka kulüple anlaşmamıştı.

Serbest statüdeki Brezilyalı asıllı İspanyol forvetin temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Beşiktaş, Diego Costa'ya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Bir kaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projieyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler'' dedi.

'Costa, Beşiktaş'ta oynamayı istiyor'

Yıldız golcünün paraya öncelik vermediğini ve Avrupa'da yarışmacı bir ekipte oynamak istediğini söyleyen Santos, ''Bugün Suudi Arabistan'ta bir kulüp büyük bir para teklif etti. Ama Diego bu teklifi kabul etmedi. Amacı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama önce bir kaç gün içinde yapacakları resmi teklif görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. (RADYOSPOR)