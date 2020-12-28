Devre arasında Hakan Arslan'a kırmızı kart

Beşiktaş-Sivasspor maçının ilk yarısının sona ermesinin ardından tansiyon yükseldi. Sivasspor kaptanı Hakan Arslan, Siyah Beyazlı ekibin bulduğu gol nedeniyle soyunma odasına giderken maçın hakemi Arda Kardeşler'in yanına gitti ve cep telefonundan po

FUTBOL 28.12.2020 - 20:25 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Devre arasında Hakan Arslan'a kırmızı kart

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasta topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışılırken, hakem Arda Kardeşler golü verdi. Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti.

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Cep telefonunu yere attı, reklam panosunu tekmeledi

Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32 yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi. Hakan Arslan'ın bu hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler, tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. (Fanatik)

#Beşiktaş #Sivasspor
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