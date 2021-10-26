Derbiyi kazanan Beşiktaş moral depoladı

Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, kurtardığı penaltıyla Cyle Larin ise attığı 2 golle derbiye damga vurdu.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren gollerde Cyle Larin'in imzası vardı. Geçen sezon attığı 19 golle şampiyonluğa önemli katkı veren Kanadalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmasından sonra Galatasaray ağlarını da iki kez sarstı.

Larin'den 50 maç. sonra ilk

Larin, Süper Lig'de 50 maç aradan sonra sarı-kırmızılılara kafa golü atan ilk oyuncu oldu.

Sezon başında transfer edilen Umut Meraş ilk kez 11'de başladığı maçta siyah beyazlı formayla ilk asistini yaptı. Girdiği 12 ikili mücadelenin 9’unu kazanan milli sol bek, 4 sahipsiz top kazanırken 2 de top kaptı ve takımının en etkili oyuncularından oldu.

Ersin Destanoğlu ise 81’inci dakikada Mustafa Muhammed’in penaltı atışını kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. 20 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig kariyerindeki 2’inci penaltısını kurtardı.

Zorlu fikstür

Medipol Başakşehir ve Sporting mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Siyah beyazlılar, Atakaş Hatayspor deplasmanından sonra Portekiz'de Sporting ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha sonra lider Trabzonspor'u konuk edecek. (TRT SPOR)