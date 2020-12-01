Derbinin yıldızlarından Aboubakar'ın sırrı

Kara Kartal’ın sezon başında Portekiz ekibi Porto’dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Beşiktaş’taki ikinci macerasında beklenen çıkışa önceki gün imza attı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe karşısında oldukça motive çıktığı mücadelenin ilk 20 dakikasında attığı 2 golle şov yaptı.

Kamerun formasıyla Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mozambik’le oynadıkları 2 maçta 3 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcu, sonrasında Beşiktaş’ta da iki mücadele sonunda rakip fileleri üç kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, takım çalışmalarına ek olarak özel hoca eşliğinde de egzersiz programı yaparak ilk olarak formunu yukarıya çekti.

Tecrübeli futbolcu, kulübün beslenme uzmanından yardım alıp bu konuda da belirlenen mönüye harfiyen uydu. Korona konusunda da her türlü önlemi alarak sağlığını en iyi şekilde koruyan 28 yaşındaki futbolcu, ailesine ek olarak ülkesi Kamerun’dan akraba ve arkadaşlarını da İstanbul’a getirip özel zamanını da iyi değerlendirdi. İzin günlerinde bile evine kurdurduğu spor aletleriyle çalışmalarını sürdüren Aboubakar, uyku saatlerini de düzenleyerek vücudunu en iyi şekilde dinlendirdi. Sık sık teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp eksiklerini tamamlama konusunda adımlar atan yıldız futbolcu, tüm bu çalışmaların karşılığını derbide 2 gollük performansıyla aldı.

Kaynak: Fanatik