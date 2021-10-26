Derbiden sonra şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de haftanın maçında gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takım derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

GÜNDEM 26.10.2021 - 17:09 26.10.2021 - 17:11 Kartal Bakışı
Derbiden sonra şampiyonluk oranları güncellendi

Derbinin ardından şampiyonluk oranları değişti. Trabzonspor ve derbide hata yapmayan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye verilen 2,90'lık oran 3,20'e çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.

Şifo Mehmet'ten Beşiktaş analizi ve derbi tahmini

Şifo Mehmet'ten Beşiktaş analizi ve derbi tahmini

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş 2,85
Trabzonspor 2,85
Fenerbahçe 3,20
Galatasaray 5,50

#Derbi #Süper Lig #Şampiyonluk
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