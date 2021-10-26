Derbiden sonra şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de haftanın maçında gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takım derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
GÜNDEM 26.10.2021 - 17:09 26.10.2021 - 17:11 Kartal Bakışı
Derbinin ardından şampiyonluk oranları değişti. Trabzonspor ve derbide hata yapmayan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye verilen 2,90'lık oran 3,20'e çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Beşiktaş 2,85
Trabzonspor 2,85
Fenerbahçe 3,20
Galatasaray 5,50
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