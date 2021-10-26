Derbiden sonra şampiyonluk oranları güncellendi

Derbinin ardından şampiyonluk oranları değişti. Trabzonspor ve derbide hata yapmayan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye verilen 2,90'lık oran 3,20'e çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş 2,85

Trabzonspor 2,85

Fenerbahçe 3,20

Galatasaray 5,50