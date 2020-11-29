Derbide Maradona unutulmadı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

FUTBOL 29.11.2020 - 20:07 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Derbide Maradona unutulmadı
Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Arjantin'in yetiştirdiği en önemli futbol ismi olan ve bütün dünyada hayranlık uyandıran Maradona, geçtiğimiz hafta içinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmiş ve futbol dünyası mateme boğulmuştu.

#Beşiktaş #Fenerbahçe
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