Derbide galibiyet primi belli oldu

Cumartesi akşamı oynanacak önemli derbi öncesinde Beşiktaş'ta galibiyet primi belli oldu.

FUTBOL 06.05.2021 - 21:22 06.05.2021 - 21:22 Kartal Bakışı
Derbide galibiyet primi belli oldu

Beşiktaş Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı. Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı. (FANATİK)

#Derbi #Beşiktaş #Galatasaray #prim
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