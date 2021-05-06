Derbide galibiyet primi belli oldu
Cumartesi akşamı oynanacak önemli derbi öncesinde Beşiktaş'ta galibiyet primi belli oldu.
FUTBOL 06.05.2021 - 21:22 06.05.2021 - 21:22 Kartal Bakışı
Beşiktaş Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı.
Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu.
Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı. Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı. (FANATİK)
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