Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadelede tartışmalı bir karar yaşandı.

Derbinin 11. dakikasında Fenerbahçe atağında top ceza sahası içinde savunmadan sekip yükseklik kazandı. Larin ve Rossi topa doğru yükseldi. Hakem topun Larin'in eline çarptığını gerekçe göstererek penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar ve VAR incelemesi kararı değiştirmedi.

Penaltı kararını ağır bulanlar tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Erman Toroğlu: "Fırat Aydınus ilk yarı verdiği kararla maçı Fenerbahçe forması giymiş gibi yönetti. Ben böyle rezil bir penaltı görmedim. Larin elini nereye sokacak Fırat. Tamamen vücudun doğal hareketi. Emekliliği gelen adama hakemlik yatırırsınız bu kadar olur."

Atakan Kurt: "Komik penaltı. Skandal penaltı. Kafadan seken top yakın mesafeden ele geliyor. Fırat Aydınus bence iyi niyetli değil. Futbolu oynayan ve bilen herkes benimle aynı fikirde olur."

Şafak Malatya: "İlk 15 dakikada ileriye topu taşıyamayan bir Fenerbahçe’nin imdadına Fırat Aydınus yetişti. Ligin kalitesini düşürüyorsunuz."

Fatih Doğan: "Fırat Aydınus’un verdiği ve VAR’ın onayladığı penaltı Türk hakemliğine vurulmuş bir darbe daha… Kural kitabında, hiç bir uygulamada “görmediği, hamle yapmadığı, kısa mesafede eline düşen-çarpan topta” penaltı kararı çıkar mı? Çıkmaz."

Fırat Günayer: "El ve kola gelen her top penaltı diye açıklansın da, her hafta, her maçta aynı tartışma yaşanmasın.. Hakeme göre, Larin görmediği topla penaltı yaptırdı. Eğer hakikaten kural buysa, topçular ellerini arkadan bağlayıp, maça öyle çıksın.."

Rıdvan Dilmen: "Fırat Aydınus'un açısından pozisyon penaltı ama Hakan Ceylan'ın görebileceği bir açı var. VAR'ın inceleme için çağırması gerekiyordu."

Tümer Metin: ""Fenerbahçe pozisyon üretmeden penaltı, golü buldu; pozisyon üretmeden hata golü buldu. Bana göre penaltı değil pozisyon. Çok kolay penaltı. Fırat Aydınus çok güvendiğimiz bir hakem ama hakem yorumudur.""