Öncelikle hakem atamasını değerlendiren Deniz Çoban, "Ödül, ceza yöntemine geçilemediği için atama ile ilgili söylenecek çok bir şey yok. Geçen hafta penaltı vermedi gibi söylemlere girmek de ne kadar önemli bilmiyorum bu konuda... Tecrübeli mi tecrübeli, bu tarz maçları yönetti mi yönetti. Tamam o zaman itiraz etmiyorum" yorumunu yaptı.

JOSEF'İN HAKEME TEPKİSİ

"Maçın başı en kötü uyarı olması lazım. Ancak oyuncu görmemezlikten gelmek olmaz. Fikrimce bir sarı kart gerekir.

BAINO'NUN PENALTI POZİSYONU

Bu pozisyonun tartışmasız penaltı olduğu kanaatinde değilim. Bu pozisyonda penaltı diyenler değil diyenleri, değil diyenler de penaltı diyenleri sabaha kadar ikna edemezler. Top çok kısa mesafeden geliyor. Bakış açısına göre değişken bir pozisyon. Ben buna penaltı verilmesini daha doğru bulurum. Ancak bu kararı hakemin vermesi lazım. Bu VAR'ın işi değil diye düşünüyorum. Ben bunu yüzde yüz bariz hata olarak görmüyorum. Elle oynamalarda hakemin yorum alanı daha geniş. VAR'ın karışmaması gerektiğini ve hakem devam vermişse ona uyulması gerektiğini düşünüyorum.

'BURADA PENALTIDAN BAHSEDEMEYİZ'

Ayaktan seken top ele geliyor. Ayrıca eller arka tarafında bağlanmış şekilde. Burada penaltıdan bahsedemeyiz.

GÖKHAN'IN İLK SARI KARTI NET

Çok net bir şekilde sarı kart. Eleştirilecek bir noktası da yok.

'RİZESPOR'UN İLK GOLÜ FAUL'

Çok kafa karıştıracak bir pozisyondu. Önceki kararlara da baktığımızda tüm itmelere karışılmayacak gibi bir çerçeve çizildi. Bu pozisyonda yeteri kadar açık ve bariz mi görüntü? Benim açımdan bariz. Golü atan futbolcu faulü yapıyor. Şiddet aranıyor bu tarz itmelerde. Kendi takım arkadaşını bile deviriyor.

'BU GOL VİCDANLARDA YER BULMADI'

VAR için en önemli konu şudur: Alper Ulusoy zaten çarpıştıklarını belirtiyor. Neden böyle bir olayın gerçekleştiği sorulabilir. Bu golün iptali bir şekilde gerekirdi. Bu gol vicdanlarda yer bulmadı.

'JOSEF'IN POZİSYONU NET PENALTI'

Alper Ulusoy düdüğe ilk davranmıyor aslında. Öndeki pozisyon asla faul değil. Sonrasında da net penaltı ve sarı kart." (DENİZ ÇOBAN - FANATİK)