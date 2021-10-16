Deniz Çoban hakemi eleştirdi; 'Beşiktaş’ın 2 penaltısı verilmedi'

Deniz Çoban'ın yazısı şöyle:

Dün akşam oynanan maçın hakemi Atila Karaoğlan, ceza sahası pozisyonlarında; bazen yeri iyi değildi bazen de yoruma açıkpozisyonlarla karşılaştı. Maçın 58. dakikasında top Caiçara’nın koluna temas etti. Beşiktaşlılar penaltı beklediler. Pozisyonun başında Caiçara’nın kolları arkadan bağlı olsa da top yaklaştıkça kolunu topun yoluna doğru hareket ettiriyor. Bence bu pozisyonda penaltı kararı verilse daha doğru olurdu. 70. dakikada Okaka ile Vida mücadelesinde, Vida yerde kaldı. Penaltı bekledi. Okaka, top Vida’ya doğru yaklaştığı sırada Vida’nın formasından tutarak rakibini çekiyor. Bu pozisyonda ben penaltıyı daha doğru bulurum.

Uzatma bitmeden bitirdi

89. dakikada Lima’nın koluna gelen topta bu kez VAR yardımıyla penaltı kararı çıktı. Doğru bir penaltı kararıydı. Hakemlerimizin klasikleşen hatalı zaman uygulamasının bu maçta da devam ettiğini gördük. Maçın sonuna 6 dakika ekleyen Karaoğlan, eklediği süre dolar dolmaz maçı tamamladı. İlave sürenin ne kadar önemli olduğunu Milli takımımızın Letonya ile oynadığı maçta açıkça görmüştük. (DENİZ ÇOBAN - FANATİK)