Deniz Çoban: Çakır talimatlara aykırı davrandı

Deniz Çoban'ın Fanatik gazetesindeki "Beşiktaş'ın golü verilmeliydi" başlıklı yazısı şu şekilde;

Mehmet Topal’ın golünde VAR müdahalesiyle verilen ofsayt kararı sadece dün oynanan maçın değil, sezonun tartışmalı pozisyonları arasına girecektir. Yarınlarda bu pozisyonla ilgili yetkili/yetkisiz, bilgili/bilgisiz kişilerden çok sayıda yorum duyacağız. “Ofsayt” diyenler olduğu gibi “Ofsaytla ilgisi yok!” diyenler de olacaktır. Temel olarak, Montero’nun topa dokunmamak için yaptığı hamlenin kaleciyi etkileyip etkilemediğine karar vermek gerekecek. Kararla ilgili kurulacak her cümle, o cümleyi kuran kişinin kendi yorumu olacaktır.

Çakır, talimatlara aykırı davrandı

Montero’nun hareketi, ofsayt verilmesi için yeterli olsaydı, dünya çapında kariyeri olan Çakır, birkaç açıdan pozisyonu izledikten hemen sonra kendi kararını verebilirdi. O da pozisyonla ilgili net bir görüş oluşturamadı ve talimatlara aykırı davranarak yardımcısını yanına çağırdı. Bu kadar zor karar verilen bir pozisyon için “açık ve bariz” bir hatadan söz edilebilir mi?

VAR protokolü çok açık!

Evrensel VAR protokolü çok açık: “Açık, bariz, net” ihlaller VAR’ın konusudur. Yoruma açık, sana göre/bana göre olan pozisyonlar VAR müdahalesi gerektirmez. VAR en doğru kararı aramaz. Skandal hatayı arar.” Tüm bunlar temel prensiplerdir. Dolayısıyla ofsayt diyenlere de bir sözüm olmaz ama bu pozisyona VAR karışmamalıydı. Kendi namıma şunu söyleyebilirim. Beşiktaşlı oyuncunun (Montero) toptan ayağını çekerken yaptığı hamlenin ben kalecinin hareketlerini engellediğini, dikkatini dağıttığını düşünmüyorum ve gol kararı verilmesini daha doğru buluyorum. (DENİZ ÇOBAN - FANATİK)