Demba Ba futbolculuk kariyerini noktaladı

İki dönem Beşiktaş forması giyen ve adına taraftarların besteler yaptığı Senegalli futbolcu Demba Ba futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

GÜNDEM 13.09.2021 - 20:21 13.09.2021 - 20:26 Kartal Bakışı
Demba Ba futbolculuk kariyerini noktaladı

Süper Lig 'de Beşiktaş ve Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan kariyerinde Chelsea, Newcastle United, Hoffenheim gibi takımlar olan Senegalli golcü Demba Ba futbolu bıraktığını açıkladı.

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Son olarak Lugano takımında oynayan Demba Ba, 36 yaşında kariyerine son verirken geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçında hakemle yaşanan tartışmada çok gündeme gelmişti. Demba Ba, Senegal A Milli Takımı formasını da 6 kez giydi ve 1 gol attı.

Demba Ba sosyal medya hesabından İngilizce, Fransızca ve Türkçe paylaşım yaptı ve teşekkür etti. (FANATİK)

#Demba Ba #Beşiktaş
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