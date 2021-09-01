Defansa Montero'nun ardından Ahmed Touba takviyesi

Transferde bir sürpriz de Beşiktaş ’tan geldi... Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı Francisco Montero ile yeniden anlaştı ve oyuncu İstanbul’a geldi.

Atletico Madrid’den bonservisiyle alınan 22 yaşındaki savunmacının bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Montero, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 17 resmi maça çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon kira bedeli olarak 500 bin Euro ödenen genç futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro civarında bir para verileceği belirtildi.

Montero’nun transferini bitiren Beşiktaş’ın ayrıca Hollanda’nın RKC Waalwijk takımının stoperi Ahmed Touba ile de ilgilendiği öğrenildi.

Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı’nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdi. Beşiktaş Kulübü scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Touba’nın ikili mücadeleler ile hava toplarında başarıyı yüzdesi yüksek ve teknik bir oyuncu olduğunu söyledi. (HÜRRİYET)