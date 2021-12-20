Bruno Pinheiro ile birlikte Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında gösterilen ancak Portekizli çalıştırıcının öne çıkmasıyla gündemden düşen Daniel Farke cephesinden ilk açıklama geldi.

Şu an boşta olan Farke’nin siyah beyazlıları reddettiği öne sürülmüş, ancak deneyimli çalıştırıcının kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Alman teknik adamın menajeri Dirk Grosse, transferin söz konusu olmadığını duyurdu.

Pinheiro’nun sözleri akla geldi

Skorer’e konuşan Grosse “Beşiktaş’a transfer konusu bir süre önce gündeme geldi ama transfer söz konusu değil. Bu konu kapandı” dedi. Bu sözler akıllara Pinheiro tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan “Beşiktaş konusu kapandı” şeklindeki açıklamayı getirdi.

Sebebini kulübe sormak gerekir

Daniel Farke’nin Beşiktaş’a transferinin gerçekleşmemesinin sebebinin, siyah-beyazlıların tekliften vazgeçmesi mi; teklif yapıldıysa teknik adamın bunu kabul etmemesi mi olduğu yönündeki sorumuza Dirk Grosse “Bunu kulübe sormak gerekir” şeklinde yanıt verdi. (SKORER)